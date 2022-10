Un travailleur qui a discrètement réduit le fluorure de la ville pendant des années démissionne

Un employé de la ville qui a tranquillement réduit le fluorure dans l’eau potable d’une communauté du Vermont pendant des années a démissionné – et affirme que les niveaux étaient en fait bas depuis bien plus longtemps que prévu.

Le surintendant des eaux de Richmond, Kendall Chamberlin, a révélé dans sa lettre de démission de cinq pages, soumise lundi, que les niveaux de fluorure ne se situaient pas dans la plage recommandée par l’État depuis plus d’une décennie – au lieu de près de quatre ans, comme l’État l’avait récemment révélé.

Chamberlin a déclaré dans sa lettre – dans un langage qui fait parfois écho à des rapports infondés qui ont circulé en ligne ces dernières années – qu’il ne pense pas que la politique actuelle de fluoration soit légalement requise ou scientifiquement fondée et, à son avis, pose «des risques inacceptables pour santé publique.”

“Je ne peux pas en toute bonne conscience être partie à cela”, a-t-il écrit.

Chamberlin a écrit qu’il n’avait jamais reçu d’évaluation négative de l’emploi, qu’il avait chaque jour mesuré avec précision les niveaux de fluorure dans l’eau et qu’il avait fourni des rapports écrits mensuels qui avaient été approuvés et signés par le directeur municipal et soumis à deux agences d’État.

Il soutient que la fluoration est volontaire et que les quantités ne sont pas obligatoires.

Bien que la fluoration de l’eau municipale soit volontaire, les villes qui le font doivent maintenir les niveaux dans les limites des recommandations de l’État et soumettre des rapports mensuels au Département de la santé de l’État, selon les responsables de l’État.

Le département de la santé du Vermont n’a pas immédiatement renvoyé un e-mail sollicitant des commentaires sur la démission de Chamberlin ou ses nouvelles affirmations sur la durée pendant laquelle les niveaux de fluorure ont été hors limites.

Des mois après la découverte que le fluorure ajouté à l’eau était la moitié de la quantité recommandée par les agences étatiques et fédérales, la ville de Richmond a déclaré il y a deux semaines qu’elle augmenterait les niveaux pour se situer dans les limites.

La nouvelle originale selon laquelle le fluorure avait été réduit pendant près de quatre ans – une période beaucoup plus courte que Chamberlin ne l’a révélé dans sa lettre de démission – a choqué certains résidents et médecins de la région, qui ont soulevé des inquiétudes concernant la désinformation, la santé dentaire et la transparence du gouvernement, et ont déclaré que ce n’était pas le cas. une décision que Chamberlin doit prendre seul.

L’ajout de fluorure aux systèmes publics d’eau potable est une pratique courante dans les communautés des États-Unis depuis les années 1940 et 1950. De nombreuses municipalités américaines et d’autres pays ne fluorent pas l’eau pour diverses raisons, notamment l’opposition, la faisabilité et la possibilité d’obtenir du fluor par d’autres moyens.

Les critiques affirment que les effets du fluor sur la santé ne sont pas entièrement connus et que l’ajouter à l’eau municipale peut équivaloir à un médicament indésirable. certaines communautés ces dernières années ont mis fin à la pratique.

L’American Dental Association note sur son site Web que le fluorure – ainsi que des substances vitales telles que le sel, le fer et l’oxygène – peuvent en effet être toxiques à fortes doses.

Mais dans les quantités recommandées, le fluorure dans l’eau diminue les caries ou la carie dentaire d’environ 25%, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, qui ont rapporté en 2018 que 73% de la population américaine était desservie par des systèmes d’eau avec suffisamment de fluorure pour protéger les dents.

Lisa Rathke, l’Associated Press