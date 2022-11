Un travailleur parvient à un accord de plaidoyer dans une affaire de falsification de machine électorale

DENVER (AP) – Un ancien directeur des élections qui, selon les procureurs, a aidé à une violation de la sécurité du matériel de vote dans un comté du Colorado a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs, selon des documents judiciaires.

Sandra Brown, qui doit comparaître devant le tribunal mercredi après-midi pour une audience de plaidoyer, est l’une des deux employées accusées d’avoir aidé la greffière du comté de Mesa, Tina Peters, à permettre la copie d’un disque dur lors d’une mise à jour du matériel électoral à la recherche de preuves. des théories du complot lancées par l’ancien président Donald Trump.

Brown a l’intention de plaider coupable d’avoir tenté d’influencer un fonctionnaire, un crime et une inconduite officielle, un délit, selon la description de l’accord déposé auprès du tribunal. L’accord, qui doit encore être approuvé par un juge, exige également que Brown signe un “accord de coopération”, mais les détails de ce qu’elle serait tenue de faire n’ont pas été précisés.

Son avocat n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En août, une deuxième employée accusée d’avoir aidé Peters dans le stratagème présumé de mai 2021, Belinda Knisley, a plaidé coupable en vertu d’un accord qui l’obligeait à témoigner contre son patron.

Knisley, qui a occupé le poste d’adjoint en chef de Peters, a plaidé coupable à des chefs d’accusation de délit d’intrusion, d’inconduite officielle et de violation de devoir en août. Elle a été condamnée à deux ans de probation sans surveillance.

Peters a acquis une notoriété nationale en promouvant des théories du complot sur les machines à voter et a perdu une candidature pour devenir le candidat républicain au poste de secrétaire d’État du Colorado, qui supervise les élections, plus tôt cette année. Elle est accusée de trois chefs d’accusation de tentative d’influencer un fonctionnaire, d’usurpation d’identité criminelle, de deux chefs de complot en vue de commettre une usurpation d’identité criminelle, d’un chef d’usurpation d’identité, d’inconduite officielle au premier degré, de violation de devoir et de non-respect du secrétaire d’État .

Elle a rejeté les allégations, les qualifiant de politiquement motivées, et a plaidé non coupable.

Selon l’affidavit d’arrestation de Brown, Knisley a travaillé pour obtenir un badge de sécurité pour un homme que Peters a dit qu’elle embauchait au bureau du greffier. Peters l’a ensuite utilisé pour permettre à une autre personne non autorisée à l’intérieur de la salle de faire une copie du disque dur du matériel électoral, a-t-il déclaré. Brown était présent lorsque la copie a été faite et a conspiré pour déformer l’identité de la personne utilisant le badge, a-t-il déclaré.

Les responsables électoraux de l’État ont pris connaissance de la faille de sécurité lorsqu’une photo et une vidéo des mots de passe confidentiels du système de vote ont été publiées sur les réseaux sociaux et un site Web conservateur.

___

Cassidy a rapporté d’Atlanta.

Christina A. Cassidy et Colleen Slevin, Associated Press