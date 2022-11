Un travailleur migrant blessé, incapable de rentrer chez lui en Jamaïque après avoir été frappé alors qu’il était à vélo à Niagara

Bien que Ceto Reid travaille au Canada depuis près de deux décennies, chaque automne, il retourne généralement chez sa famille en Jamaïque.

Pas cette année, cependant. Reid, un travailleur agricole saisonnier, a été heurté par une voiture alors qu’il faisait du vélo à St. Catharines, en Ontario, le 6 octobre, la veille de son vol de retour.

Maintenant, il se remet d’une intervention chirurgicale nécessaire pour réparer un os de la hanche cassé et estime qu’il est encore à quelques semaines de pouvoir voyager.

“[After being hit] J’ai éclaté en sanglots parce que j’ai réalisé que je ne pouvais pas bouger mon pied”, a déclaré Reid à CBC Hamilton, se souvenant du jour de l’accident.

Reid revenait à vélo d’une laverie à St. Catharines, se dirigeait vers sa résidence à environ 15 kilomètres à Niagara-on-the-Lake, où il travaillait pour le producteur de pêches et de raisins PG Enns Farms.

Dans un sac sur son dos se trouvait une charge de linge propre lorsqu’il a été renversé par un conducteur qui lui a dit qu’il “ne l’avait pas vu”.

Reid a déclaré qu’il avait été emmené dans un hôpital de Hamilton, où le personnel l’a opéré de la hanche.

La police de Niagara a déclaré à CBC Hamilton que le conducteur qui a renversé Reid a été accusé de conduite imprudente en vertu du Code de la route de l’Ontario.

Ceto Reid travaille au Canada comme travailleur temporaire depuis près de deux décennies. (Soumis par Jane Andres/Niagara Workers Welcome )

Reid fait des allers-retours de la Jamaïque au Canada depuis près de deux décennies pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses trois enfants à la maison, dit-il.

Son rétablissement après l’accident a affecté sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille.

“La plupart du temps, je m’effondre parce que c’est très difficile pour moi. Je suis ici, avec ma famille à la maison”, a-t-il déclaré.

Il a dit que ses collègues et colocataires “de bonne humeur” l’ont beaucoup soutenu, mais que ce soutien ne durera pas longtemps. Ils devaient retourner dans leurs maisons respectives pour l’hiver et Reid sera bientôt laissé seul dans la résidence avec peu de soutien.

Le manque de laverie est un problème

Reid a déclaré qu’il s’était rendu à St. Catharines ce jour-là en octobre parce qu’il n’y avait pas de laveries automatiques à Niagara-on-the-Lake, une ville de plus de 19 000 habitants connue pour ses vignobles.

Reid a également déclaré qu’il vivait dans une résidence fournie par son employeur, où il n’y a pas de buanderie.

Kit Andres, un organisateur de l’Alliance des travailleurs migrants pour le changement, a déclaré que Reid et ses collègues comptent généralement sur un service de lavage et de pliage fourni par la laverie automatique, où ils apportent leurs vêtements au magasin, puis ils leur sont livrés une fois. c’est nettoyé. Reid a déclaré que son employeur ne payait pas pour le service.

Le 6 octobre, puisque Reid partait le lendemain, Andres a déclaré qu’il n’aurait pas eu assez de temps pour attendre une livraison.

Andres a déclaré que “la communauté” se concentre désormais sur la question : “pourquoi n’y a-t-il pas de machines à laver ou de sèche-linge fournis ?” Si Reid avait une lessive à la maison, il n’aurait pas été touché ce jour-là, dit Andres.

CBC Hamilton a contacté PG Enns Farms à plusieurs reprises pour savoir pourquoi il n’y avait pas de laverie, pourquoi l’entreprise n’assurait pas le transport jusqu’à la laverie ou si elle prenait en charge les frais médicaux de Reid. La ferme n’a pas répondu aux demandes de CBC.

Selon la santé publique de la région de Niagara lignes directrices sur le logement pour les employeurs de travailleurs étrangers temporaires, l’employeur doit fournir soit un bac à lessive ou une machine à laver, soit une sécheuse ou une corde à linge pour 15 travailleurs. Si la buanderie est hors site, l’accès à une laverie doit être fourni au moins une fois par semaine.

Selon Andres, les cuves fournies par l’employeur de Reid dans d’autres résidences n’ont pas toujours été dans les meilleures conditions.

CBC Hamilton a demandé à la santé publique de la région de Niagara de commenter toute inspection des logements des résidences gérées ou détenues par PG Enns Farms et si elles satisfaisaient à l’exigence d’installations de buanderie.

La santé publique a déclaré lundi que “toutes les fermes doivent passer leurs inspections; sinon, elles ne pourront pas acquérir leurs travailleurs”.

Kit Andres de la Migrant Workers Alliance for Change a déclaré qu’un ouvrier agricole avec le même employeur que Reid avait envoyé une photo en 2020 d’une cuve à lessive d’une autre résidence gérée par la ferme. (Soumis par Kit Andres)

Les directives fédérales ne mentionnent pas une cuvette comme option.

Selon le contrat pour les employeurs dans le cadre du programme fédéral des travailleurs agricoles saisonniers, les employeurs sont tenus de “fournir des logements équipés d’une laverie comprenant un nombre suffisant de machines à laver et, si possible, de sèche-linge”.

Sinon, “l’employeur doit fournir un transport hebdomadaire vers une laverie sans frais pour le travailleur”, indique le contrat.

Andres a déclaré qu’aucune de ces options n’était disponible pour Reid.

“Parce que les travailleurs agricoles migrants n’ont pas de statut permanent au Canada, ils ne peuvent pas s’exprimer lorsque leurs logements ne répondent pas à ces normes”, a déclaré Andres.

“Lorsqu’ils parlent, ils risquent d’être licenciés”, ont-ils ajouté, parlant en termes généraux des expériences d’emploi des travailleurs agricoles au Canada.

Andres a rappelé Fermin Soto Sanchez, un travailleur mexicain qui promenait son vélo avec deux amis le long d’une route près de St. Catharines lorsqu’il a été heurté et tué par le conducteur d’un VUS en juin.

“Heureusement, il n’y a pas eu de morts cette fois-ci”, a déclaré Andres. “Mais quand j’ai parlé à d’autres ouvriers agricoles de ce qui s’était passé [in both cases]tout le monde est tellement secoué par ça parce qu’ils savent que ça aurait pu être eux.”

Reid ne saura pas quand il pourra rentrer chez lui avant au moins le 14 décembre, date à laquelle il reverra ses médecins.

Il craint également de ne pas pouvoir se remettre complètement de ses blessures.

La fondatrice du groupe de défense local Niagara Workers Welcome, Jane Andres, a déclaré que même si Reid rentre chez lui, l’accès aux services de santé sera un défi.

En Jamaïque, Reid vit à deux heures et demie de la capitale, Kingston, où se trouveraient des physiothérapeutes et d’autres prestataires de soins.

Rassemblements communautaires de Niagara

Pendant que Reid récupère, la communauté de Niagara-on-the-Lake s’est ralliée à lui pour s’assurer que ses mois supplémentaires ici soient aussi supportables que possible.

“Le soutien a été incroyable”, a déclaré Kathy Brown, directrice du magasin d’alimentation Avondale, à Virgil, en Ontario, où Brown a installé un pot pour que les clients puissent faire un don à Reid.

Kathy Brown, directrice de l’Avondale Food Store, affirme que les fonds recueillis sont allés directement à Ceto Reid. Il dit qu’il en a envoyé la plus grande partie à sa famille. (Sherri Williams)

Mettre des bocaux pour des causes locales est une tradition de Brown presque depuis qu’elle a commencé à travailler au magasin il y a six ans.

Elle a dit que la communauté vient généralement pour aider, et cela n’a pas fait exception.

“Quand j’ai commencé… il n’y aurait eu aucun intérêt communautaire pour un travailleur blessé. Mais les choses ont vraiment changé au cours des 10 dernières années”, a déclaré Brown.

Le pot, qui “est plus comme de la petite monnaie”, n’était pas assez grand pour des dons plus importants que certaines entreprises et particuliers ont voulu faire.

À cause de cela, Jane of Niagara Workers Welcome a commencé à recevoir des dons pour Reid par transfert électronique.

Elle a qualifié le montant du soutien de “très encourageant”.

La chambre de commerce de Niagara-on-the-Lake contribue également à la cause.

La chambre organise une promenade annuelle aux chandelles et a déclaré que pour l’événement de cette année le 2 décembre, 50% de l’argent récolté grâce aux bougies sera reversé à Reid.

Un autre membre de la communauté, Sherri Williams, est également intervenu. Williams, ou comme l’appelle Reid, “cette charmante dame”, lui rend visite pour l’aider pendant son temps libre.

Reid a déclaré à CBC Hamilton qu’il était reconnaissant du soutien qu’il a obtenu.

Il a envoyé la majeure partie de l’argent à sa famille afin qu’ils puissent subvenir à leurs besoins pendant qu’il est incapable de travailler, dit-il.