Un travailleur malade sauvé d’une station de recherche en Antarctique est maintenant hospitalisé en Australie

CANBERRA, Australie (AP) — Un Australien tombé malade alors qu’il travaillait dans une station de recherche en Antarctique est maintenant hospitalisé en Australie après avoir été secouru par un brise-glace, a annoncé dimanche une agence gouvernementale.

Le voyage aller-retour du brise-glace RSV Nuyina entre le quartier général de la Division antarctique australienne à Hobart, dans l’État de Tasmanie, et la station australienne de Casey a parcouru plus de 6 500 kilomètres (4 000 milles) et a duré plus de deux semaines alors que l’hiver de l’hémisphère sud devenait le printemps.

« Le RSV Nuyina est rentré à Hobart après l’évacuation médicale réussie d’un expéditionnaire malade de la station de recherche de Casey », indique un communiqué de la division.

« L’expéditionnaire a débarqué du RSV Nuyina et a été transféré à l’hôpital Royal Hobart, où il recevra une évaluation et des soins spécialisés », ajoute le communiqué.

La division n’a pas identifié le patient ni précisé son état de santé.

Un hélicoptère a évacué le patient de la station de recherche située sur une calotte glaciaire et l’a transporté le 3 septembre vers Nuyina, située à 144 kilomètres (89 miles).

Le brise-glace dispose d’un établissement médical dans lequel le patient a été soigné par des médecins et des infirmières de l’hôpital de Hobart.

Le brise-glace a commencé sa mission de sauvetage depuis Hobart le 24 août et est revenu dimanche, a indiqué la division.

Durant l’été, plus de 150 personnes sont présentes à la station de recherche Casey. Mais pendant l’hiver, il en reste moins d’une vingtaine pour effectuer des travaux d’entretien.

Le brise-glace s’apprête à retourner sur le continent gelé pour la saison estivale.

Rod Mcguirk, Associated Press