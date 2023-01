Un travailleur londonien est mort après avoir été écrasé par un urinoir

Un homme qui effectuait des travaux de maintenance a été écrasé par un urinoir télescopique à Cambridge Circus dans le quartier des théâtres du West End de Londres vendredi après-midi, a confirmé la police.

“Nous sommes désolés de devoir mettre à jour que, malgré les efforts des services d’urgence, l’homme qui a été grièvement blessé à Cambridge Circus a été déclaré mort sur les lieux”, a déclaré la police métropolitaine sur Twitter.

La famille de l’homme a été prévenue, a indiqué la police.

JEREMY RENNER A ESSAYÉ DE SAUVER LE NEVEU AVANT D’ÊTRE ÉCRASÉ DANS UN ACCIDENT DE DÉNEIGEMENT : RAPPORT DU SHERIFF

Les urinoirs télescopiques, installés dans la région il y a 20 ans, restent souterrains pendant la journée et se soulèvent hydrauliquement la nuit pour réduire la miction dans la rue, selon BBC News.

Plus de deux douzaines de premiers intervenants ont travaillé à l’aide d’un treuil pour libérer l’homme non identifié après qu’il ait été coincé sous l’urinoir.

“Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont aux amis et à la famille du travailleur décédé tragiquement plus tôt dans la journée sur ce site du West End”, a déclaré un membre du conseil municipal de Westminster dans un communiqué, selon la BBC. “Nous avons été sur place pour soutenir notre sous-traitant et les services d’urgence et nous aiderons toutes les enquêtes de toutes les manières possibles.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’incident s’est produit près du Palace Theatre où “Harry Potter et l’enfant maudit” est joué.