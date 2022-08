Un travailleur humanitaire de Gaza condamné à 12 ans de prison pour terrorisme

BEERSHEBA, Israël (AP) – Un tribunal israélien a condamné mardi un travailleur humanitaire de Gaza à 12 ans de prison après avoir été reconnu coupable de plusieurs accusations de terrorisme dans une affaire très médiatisée dans laquelle des audits et des enquêtes indépendants n’ont trouvé aucune preuve d’acte répréhensible.

Mohammed el-Halabi, le directeur de Gaza pour l’organisation caritative chrétienne internationale World Vision, a été arrêté en 2016 et accusé d’avoir détourné des dizaines de millions de dollars vers le groupe militant islamique Hamas qui dirige le territoire. Le procès et sa détention prolongée ont encore tendu les relations entre Israël et les organisations humanitaires qui fournissent de l’aide aux Palestiniens. La phrase est susceptible de continuer à affecter ces liens.

“C’est inconcevable”, a déclaré l’avocat d’el-Halabi, Maher Hanna, à propos de la durée de la peine. “Ils insistent sur le fait que l’injustice persistera tout au long du processus.”

El-Halabi et World Vision ont nié les allégations et un audit indépendant en 2017 n’a également trouvé aucune preuve de soutien au Hamas. L’Australie, qui était le plus grand donateur du travail humanitaire de World Vision à Gaza, est parvenue à des conclusions similaires dans son propre examen.

Dans un communiqué, World Vision a déclaré que la condamnation contrastait fortement avec les preuves et les faits de l’affaire.

« L’arrestation, le procès de six ans, le verdict injuste et cette condamnation sont emblématiques des actions qui entravent le travail humanitaire à Gaza et en Cisjordanie », a déclaré le groupe. “Cela ajoute à l’impact paralysant sur World Vision et d’autres groupes d’aide ou de développement travaillant pour aider les Palestiniens.”

Hanna a déclaré qu’el-Halabi avait l’intention de faire appel du verdict et de la peine devant la Cour suprême du pays.

Les autorités israéliennes ont déclaré à plusieurs reprises qu’elles avaient la preuve que le Hamas avait infiltré le groupe d’aide et détournait des fonds des habitants de Gaza dans le besoin. Le Premier ministre de l’époque, Benjamin Netanyahu, a claironné les accusations dans une vidéo en ligne peu après l’arrestation d’el-Halabi.

Les critiques disent qu’Israël s’appuie souvent sur des informateurs douteux. Ils allèguent qu’Israël souille les groupes qui fournissent de l’aide ou un autre soutien aux Palestiniens afin de consolider son occupation militaire de près de 55 ans sur les terres que les Palestiniens veulent pour un futur État.

Israël affirme qu’il soutient le travail des organisations humanitaires mais doit empêcher que les fonds des donateurs ne tombent entre les mains de groupes armés comme le Hamas qui ne le reconnaissent pas et attaquent ses citoyens.

Ami Bentov, Associated Press