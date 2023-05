Un travailleur humanitaire au Soudan craint le pire si le dernier cessez-le-feu ne tient pas

Comme ça arrive6:56Un travailleur humanitaire au Soudan craint le pire si le dernier cessez-le-feu ne tient pas

Le tournage est censé s’arrêter au Soudan lundi soir, mais Will Carter ne retient pas son souffle.

Carter est le directeur national pour le Soudan du Conseil norvégien pour les réfugiés, une organisation humanitaire qui aide les personnes contraintes de fuir leur foyer.

Et de nombreuses personnes ont été forcées de fuir leur foyer au Soudan au cours du mois dernier.

Les Nations unies estiment que 700 personnes ont été tuées et plus d’un million déplacées depuis que le conflit a éclaté entre l’armée et les forces paramilitaires de soutien rapide à la mi-avril. Certains ont fui la capitale Khartoum, où se déroulent la plupart des combats, tandis que d’autres ont complètement quitté le pays.

Un cessez-le-feu de sept jours, négocié par les États-Unis et l’Arabie saoudite, doit débuter lundi soir pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire aux civils qui ont été coupés de la plupart des nécessités de base. Six cessez-le-feu précédents n’ont pas tenu. Mais Carter espère que celui-ci durera assez longtemps pour que lui et ses collègues travailleurs humanitaires puissent obtenir les fournitures dont les gens ont besoin.

Il a parlé à Comme ça arrive hôte Nil Köksal lundi de Khartoum, où il travaillait avec des enfants déplacés. Voici une partie de leur conversation.

Comment décririez-vous la situation humanitaire au Soudan en ce moment ?

Nous avons eu plus d’un million de personnes qui ont fui pour sauver leur vie à l’intérieur du pays, et certaines dans les pays voisins. Mais plusieurs centaines de milliers, voire des millions d’autres, sont piégés dans des villes attaquées. Donc c’est vraiment dévastateur en ce moment.

j’ai regardé la courte vidéo que vous avez publiée sur les réseaux sociaux , et j’ai été frappé par les écoliers juste un peu derrière vous. Ils ne font pas face à la caméra, mais je pouvais les voir lever la main. Pour moi, ce fut un moment émouvant. Pouvez-vous me dire ce qui se passe là où vous êtes ?

L’une des choses que nous faisons pour aider est d’essayer d’aider les enfants, filles et garçons, qui ont fui le conflit. Et ils sont accueillis dans certaines écoles de la région.

Ils ont un sentiment de sécurité très perturbé, un sentiment de normalité, qui a été interrompu ou perturbé. Nous essayons donc de les aider à se détendre, à réajuster leur sens de l’espace et de soi, et à s’adapter à un nouvel endroit. Beaucoup d’entre eux ont vécu des expériences vraiment traumatisantes.

C’est un niveau très basique de maîtrise de soi et de soutien psychosocial que nous les aidons. Donc, un peu de plaisir et de jeux, mais aussi des activités plus significatives là-dedans aussi.

Un homme fait du vélo sur la route al-Sittin à Khartoum lundi alors que les combats se poursuivent entre deux généraux rivaux. Des coups de feu et des explosions ont secoué la capitale soudanaise lundi matin, quelques heures avant l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu humanitaire d’une semaine. (AFP/Getty Images)

Quels genres d’histoires vous racontent-ils ?

Beaucoup ont juste été si inquiets. Certains sont séparés d’un ou plusieurs parents ou d’autres proches. Beaucoup d’entre eux se sont trouvés dans des zones qui ont été attaquées avec peu de nourriture ou d’électricité. Donc, vraiment une telle incertitude, et ils peuvent ressentir la panique dans l’ensemble des communautés et des ménages qui les entourent.

L’un des enfants d’aujourd’hui et leurs parents m’ont dit que les bombes continuaient de tomber, que la maison tremblait. Et ils ont eu si peur qu’ils se sont cachés sous leur lit et se sont couchés là. Et quelques instants plus tard, une gerbe de balles traversa le mur, et un [came] à quelques pouces ou centimètres entre leur visage et les lits. Et maintenant, ils ne peuvent plus dormir nulle part. À chaque fois [they try], cela leur rappelle cette expérience vraiment proche de la mort. Et ils ne peuvent pas vraiment quitter le côté de leurs parents. Cela a donc été extrêmement éprouvant et traumatisant pour beaucoup d’entre eux.

Même s’ils ont échappé au danger immédiat, c’est toujours un cauchemar en soi.

REGARDER | Canadiens qui ont fui le Soudan :

Après avoir fui le Soudan, les Canadiens attendent et s’inquiètent à Nairobi Des Canadiens transportés par avion hors du Soudan attendent à Nairobi, au Kenya, un vol pour Toronto, mais s’inquiètent pour leurs familles laissées pour compte alors que les combats se poursuivent.

Ce dernier cessez-le-feu est censé permettre l’acheminement de l’aide humanitaire. Qu’est-ce qui est exactement nécessaire, et où, maintenant ?

Les visas ne sont toujours pas délivrés. Les vols n’atterrissent toujours pas. Toutes les fournitures ne sont pas autorisées à passer aussi rapidement.

C’est le sixième ou le septième cessez-le-feu qu’ils ont accepté, et ces choses ne durent que quelques minutes, généralement – bien que ce soit le premier où ils ont réellement signé quelque chose sur papier.

Mais avec ce cessez-le-feu, j’espère qu’il nous ouvrira la voie pour entrer dans des endroits comme Khartoum à l’échelle dont nous avons besoin, [and] dans des endroits comme le Darfour.

Nous avons eu plusieurs conversations avec des personnes dans la capitale ou qui ont pu fuir la capitale… des femmes enceintes qui ne peuvent pas obtenir l’aide dont elles ont besoin et les médecins qui essaient de les aider. Donnez simplement à nos auditeurs une idée de ce que c’est à Khartoum.

Nous avons rencontré des milliers de personnes qui ont quitté Khartoum et, vous savez, des histoires si troublantes, vraiment, non seulement sur les personnes qui sont parties, mais sur les personnes qu’elles laissent derrière elles.

Certains sont trop vieux pour faire le voyage, ou ils doivent s’occuper d’autres êtres chers qui sont malades et ne peuvent pas partir. Donc, des décisions vraiment déchirantes au sein des familles quant à savoir s’il faut rester sans rien manger et avec ce risque, ou s’il faut partir. C’est tellement dur pour tout le monde.

Vraiment, je ressens pour les mères là-bas, celles qui sont enceintes, celles qui ont de très jeunes enfants, beaucoup d’entre elles sans soutien de famille ou les membres masculins de la famille sont blessés [or] tué ailleurs pour une raison quelconque. Donc… ils sont déjà très vulnérables dans une situation très difficile, et maintenant devoir faire des choix avec si peu de ressources et si peu de possibilités est, vous savez, c’est extrêmement déprimant.

Un artiste bénévole soudanais joue avec des enfants pour soutenir leur bien-être mental à Port Soudan le 4 mai. (El Tayeb Siddig/Reuters)

Qu’entendez-vous de vos contacts là-bas sur la stabilité de cet accord de cessez-le-feu ?

Je pense que le niveau de confiance de tout le monde est bas, pour être franc. Et nous devons espérer que les choses seront différentes. Mais je pense que c’est la sixième ou la septième fois qu’ils entendent parler d’un cessez-le-feu, et puis rien n’a réellement changé sur le terrain. Vous savez, il y a toujours des frappes aériennes, il y a toujours des pillages, il y a toujours des gens qui tirent des canons anti-aériens depuis les rues près des maisons.

Ils sont donc un peu fatigués par tout cela. Ils peuvent espérer. Cela semble un peu plus sérieux. Mais je ne pense pas que quiconque retienne vraiment son souffle pour d’énormes changements en ce moment.

Des Soudanais se réfugient au Tchad le 11 mai. (Zohra Bensemra/Reuters)

Si cela ne tient pas, que se passera-t-il si les combats continuent comme ils l’ont été ?

Nous allons certainement dans les milliers de personnes tuées directement.

L’économie de tout le pays, les systèmes alimentaires, les systèmes de soins de santé, les systèmes d’éducation, ils se sont fondamentalement arrêtés, mais ils pourraient commencer à s’effondrer complètement, et nous pourrions nous diriger vers un état d’échec.

Parce que cette activité militaire frappe le cœur d’un pays… Donc, on passe de la catastrophe d’une capitale à quelque chose qui va envelopper les 40 autres millions de personnes à travers le pays.

Avec des fichiers de l’Associated Press. Entrevue réalisée par Kevin Robertson. Edité pour la longueur et la clarté.