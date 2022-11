Un travailleur humanitaire américain est abattu à Bagdad

Le responsable du renseignement a déclaré que l’Américain avait été employé par Services de secours et de développement du millénaire une organisation caritative basée aux États-Unis qui affirme avoir été créée en 1998 pour fournir une aide au développement à long terme aux pauvres dans plus de 40 pays.

Les meurtres et les enlèvements d’étrangers contre rançon étaient plus fréquents pendant la guerre civile en Irak, lorsqu’Al-Qaïda et les milices chiites se sont battues dans les rues après l’invasion américaine de l’Irak en 2003. Mais ces dernières années, Bagdad est devenue relativement sûre, avec de nombreux résidents étrangers vivant dans des maisons et des appartements au cœur de la capitale. Lorsque des meurtres se produisent, les attaques sont généralement le résultat de conflits entre milices ou d’activités criminelles.

Le travailleur humanitaire était affilié à un centre américain de langue anglaise à Bagdad et a récemment publié des vidéos sur la page Facebook du centre invitant les étudiants irakiens à s’inscrire.

Ses flux sur les réseaux sociaux comprenaient des citations bibliques et des photos des voyages de la famille à Bagdad et en Jordanie. L’une d’elles le montrait avec sa femme prenant un selfie dans la rue Al Mutanabi, le cœur culturel de Bagdad, et une autre posant au coucher du soleil sur un pont sur le Tigre avec la légende : “Quel endroit merveilleux !”

Sur sa page Facebook, une photo de famille le montrait avec ses jeunes enfants aux États-Unis partant livrer de l’aide alimentaire.

“Un navire dans le port est sûr, mais ce n’est pas pour cela que les navires sont construits”, lit-on dans l’un de ses messages Twitter, citant l’écrivain John A. Shedd.