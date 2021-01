Des images choquantes montrent le moment où un parc aquatique a travaillé lui arrache le gilet de sauvetage d’une femme devant sa fille de six ans en pleurs.

L’incident s’est produit la semaine dernière à Waterworld, un parc aquatique gonflable situé à Browns Bay à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

La femme, qui a choisi de rester anonyme, a déclaré qu’elle s’était rendue au parc avec sa fille le 6 janvier. nzherald.co.nz rapports.

Après être arrivée à une borne d’enregistrement et avoir reçu des gilets de sauvetage, on lui a dit que chaque enfant utilisant le parc, ainsi qu’un adulte qui l’accompagnait, devaient savoir nager.

La fille de la femme savait nager mais elle ne le pouvait pas.

Elle a demandé à l’entreprise un remboursement, mais on lui a dit que l’exigence était clairement indiquée sur le formulaire de réservation en ligne de l’entreprise et qu’aucun remboursement ne pouvait être effectué.

Elle a dit qu’elle avait décidé d’utiliser les gilets de sauvetage pour permettre à sa fille de jouer au moins dans les eaux peu profondes de la plage pendant la durée de la session d’une heure.

Elle a dit qu’elle s’était éloignée du stand, mais qu’elle avait été suivie par un membre du personnel masculin et on lui a dit de rendre les gilets de sauvetage et de partir.

Des images montrent l’homme essayant d’arracher le gilet de sauvetage de la femme alors qu’elle résiste.

Le couple semble parler pendant la bagarre.

L’homme commence alors à ramener la femme vers la gare par la veste, et lorsque la veste se détache au-dessus de sa tête, elle l’attrape et les deux entrent dans un bras de fer.

À ce stade, on voit la fille de la femme courir en larmes pour serrer sa mère dans ses bras.

Un sauveteur emmène ensuite la fille dans un endroit à proximité pendant que la femme et le membre du personnel continuent de se disputer.

« MES DROITS NE SONT PAS RESPECTÉS »

S’adressant au NZ Herald, la femme a déclaré: «Je pensais que j’avais le droit d’utiliser le gilet de sauvetage pendant l’heure car ils ne me rembourseraient pas.

« Nous n’allions pas aller quelque part loin. »

Elle a dit qu’elle n’avait pas abandonné la veste parce qu’aucun membre du personnel ne lui avait expliqué pourquoi elle le devait.

«Peu importe en tant qu’être humain ou en tant que consommateur, je pense que mes droits n’ont pas été respectés», a-t-elle déclaré.

« Je pense que mon enfant et moi avons été insultés en public. »

Le directeur de Waterworld, Kel Travers, l’homme dans les images, a exprimé ses regrets pour l’incident, mais a déclaré que la bagarre n’avait commencé que parce qu’il « tenait le gilet de sauvetage et qu’elle a commencé à se débattre ».

Il a dit que la femme n’était pas autorisée à aller ailleurs avec la veste parce que cela « crée des possibilités de vol et de responsabilité avec les sauveteurs ne surveillant pas l’eau dans laquelle elle aurait nagé ».

Il a également allégué que la femme avait menacé de voler la veste.

« Elle m’a dit qu’elle le prenait parce qu’elle ne pouvait pas obtenir de remboursement et nous l’avons empêchée de voler la veste », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la femme souhaitait que le personnel l’emmène elle et sa fille au parc en bateau, mais la demande a été refusée car il y aurait eu « de fortes chances qu’elle se soit noyée et qu’un de nos sauveteurs l’ait ratée. « .

«Je m’assurais qu’ils n’allaient pas dans l’eau. Ils ne savaient pas nager», a-t-il déclaré.

« En fin de compte, il s’agit de la sécurité des gens. C’est la règle numéro un. Il n’y a rien d’autre et il n’y a pas de compromis là-dessus. »

La femme a téléphoné à la police après l’incident, mais on lui aurait dit que l’altercation était une affaire civile.