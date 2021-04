L’Inde est témoin d’un nouveau record de cas de coronavirus chaque jour avec des nombres dépassant 3,5 lakh. Alors que le pays lutte pour combattre la deuxième vague meurtrière, le secteur de la santé a cruellement besoin d’aide. Avec les États et les hôpitaux qui envoient constamment des SOS, les médias sociaux sont devenus le recours ultime pour les gens qui cherchent de l’aide. Au milieu de ces temps fatigants, la nation voit également des gens de différents horizons se rassembler pour offrir de l’aide et laisser les pires moments en tirer le meilleur parti. Dans l’un de ces derniers incidents, un travailleur beedi du Kerala a fait don de la quasi-totalité de ses économies aux fonds du ministre en chef pour aider l’État à déployer une campagne de vaccination gratuite.

Un rouleau beedi aux capacités différentes du district de Kannur au Kerala a fait don de Rs 2 lakh au fonds de secours en cas de catastrophe du ministre en chef (CMDRF). Cela ne lui a laissé que 850 Rs, mais Janardhanan a déclaré qu’il n’avait aucun regret. S’adressant aux journalistes, il a déclaré: «Quand j’ai entendu dans les informations à la télévision que le vaccin serait vendu à l’État à 400 roupies / dose, devenant à son tour un fardeau majeur pour le gouvernement de l’État, je savais que je ne pouvais pas supporter et Regardez. Cette nuit-là, je n’ai pas pu dormir. Le lendemain, je suis allé à la banque. Je ne me suis senti soulagé qu’après avoir donné de l’argent », rapporte Indian Express.

Lorsqu’il est allé à la banque pour donner de l’argent, même le responsable de la banque a été pris par surprise. Lorsqu’on lui a demandé comment il survivrait avec moins d’argent, Janardhanan a déclaré qu’il avait toujours un revenu en tant que rouleau de beedi et qu’il tirait également sa pension mensuelle différemment handicapée du gouvernement. Il a perdu sa femme l’année dernière et laisse dans le deuil deux filles et leurs familles. Il croit que la vie des gens est plus grande que ses économies et son argent, il devrait donc aider ceux qui n’ont pas les moyens de se faire vacciner.

L’acte de bienveillance de Janardhanana a également été partagé par le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, qui a loué le geste de l’homme dans un tweet samedi soir.

«De nombreuses histoires réconfortantes sont à venir au sujet des dons à la CMDRF, y compris celle d’un homme âgé qui a donné 2L de son compte d’épargne en banque qui avait Rs. 200 850 dedans. C’est cet amour l’un pour l’autre qui nous distingue. Encore une fois, merci à chacun d’entre vous! », A écrit le ministre en chef.

De nombreuses histoires réconfortantes sont à venir au sujet des dons à la CMDRF, y compris celle d’un homme âgé qui a fait don de 2L de son compte bancaire d’épargne qui avait Rs. 200 850 dedans. C’est cet amour l’un pour l’autre qui nous distingue. Encore une fois, merci à chacun d’entre vous! – Pinarayi Vijayan (@vijayanpinarayi) 24 avril 2021

Le ministre des Finances du Kerala, Thomas Isaac, a également salué le travailleur de beedi pour s’être mis en quatre pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus. S’adressant à Twitter, il a déclaré: «Le Kerala se rallie au #vaccinechallenge. Un travailleur beedi de Kannur fait don de Rs 2 lakhs à la CMDRF ne laissant que Rs 850 sur son compte. Le personnel de la banque a hésité, mais il a répondu qu’il pouvait toujours rouler des beedies et avait également droit à une pension d’invalidité. Nous sommes émus par la réponse des gens », a-t-il sous-titré le message.

Keral se rallie à #vaccinechallenge . Un travailleur beedi de Kannur fait don de 2lakhs ₹ à la CMDRF en laissant seulement 850 ₹ sur son compte. Le personnel de la banque a hésité, mais il a répondu qu’il pouvait toujours rouler des beedies et avait également droit à une pension d’invalidité. Nous sommes émus par la réaction des gens. – Thomas Isaac (@drthomasisaac) 25 avril 2021

L’acte aimable est rapidement devenu viral, gagnant des éloges et gagnant le cœur des internautes. Des milliers de personnes se sont manifestées pour contribuer au CMDRF comme moyen d’aider le gouvernement de l’État à se procurer directement les vaccins Covid-19 auprès des fabricants.

Dimanche, CM Pinarayi Vijayan a réitéré le plan de son gouvernement la semaine dernière pour assurer la vaccination gratuite dans l’État.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici