NEW YORK (AP) – Un travailleur des systèmes électoraux poussé à se cacher par des menaces de mort a intenté une action en diffamation contre la campagne du président Donald Trump, deux de ses avocats et des personnalités et des médias conservateurs.

Eric Coomer, directeur de la sécurité chez Dominion Voting Systems, basé au Colorado, a déclaré qu’il voulait récupérer sa vie après avoir été nommé dans de fausses accusations comme un acteur clé dans le «truquage» de l’élection du président élu Joe Biden. Rien n’indique que l’élection ait été truquée.

Son procès, déposé mardi devant le tribunal de district du comté de Denver, au Colorado, nomme la campagne Trump, les avocats Rudy Giuliani et Sidney Powell, la chroniqueuse conservatrice Michelle Malkin, le site Web Gateway Pundit, l’activiste conservateur du Colorado Joseph Oltmann et les médias conservateurs Newsmax et One America News Réseau.

« J’ai été placé sous les projecteurs publics par des personnes ayant des agendas politiques et financiers mais, au fond, je suis une personne privée », a déclaré Coomer dans un communiqué.

«Alors que j’ai l’intention de faire tout ce que je peux pour retrouver mon style de vie antérieur, j’ai peu d’illusions à cet égard», a-t-il déclaré. «Et donc, aujourd’hui, je mets ma confiance dans le processus judiciaire, qui a déjà révélé la vérité sur l’élection présidentielle de 2020.»

Dominion, qui a fourni du matériel de comptage des votes à plusieurs États, a nié les accusations selon lesquelles il aurait inversé les votes de Trump en faveur de Biden, et aucune preuve n’a émergé pour étayer ces accusations.

Dominion et une autre société de technologie de vote, Smartmatic, ont commencé à lutter contre le fait d’être cités dans des théories du complot sans fondement. Après que des menaces juridiques aient été proférées, Fox News Channel et Newsmax ont diffusé ces derniers jours des rétractations de certaines allégations faites sur leurs réseaux.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des personnes nommées dans le procès.

Ses avocats ont déclaré que Coomer était devenu «le visage des fausses déclarations». Le nom de Coomer a d’abord été révélé au public dans un podcast d’Oltmann, qui a affirmé avoir entendu un appel stratégique des militants d’Antifa. Lorsque la perspective d’une victoire de Trump a été évoquée, Oltmann a déclaré qu’un homme identifié comme «Eric du Dominion» aurait dit: «Ne vous inquiétez pas pour les élections, Trump ne va pas gagner. Je m’en suis assuré… », ajoutant un juron.

Dans un article d’opinion écrit pour le Denver Post, Coomer a écrit qu’il n’avait aucun lien avec Antifa, qu’il n’avait jamais été appelé et que l’idée qu’il y avait un enregistrement de lui est «entièrement fabriquée».

Le site Web de vérification des faits Snopes a déclaré qu’Oltmann n’avait coopéré à aucune tentative pour vérifier ses affirmations.

Oltmann a également affirmé que Coomer avait fait des commentaires anti-Trump sur Facebook. Le procès a reconnu que Coomer avait fait des commentaires critiques à l’égard du président sur sa page Facebook privée; il dit maintenant que sa page est inactive.

Les accusations d’Oltmann se sont propagées après avoir été interviewé par Malkin et Gateway Pundit. Eric Trump a tweeté à leur sujet. OANN et sa correspondante à la Maison Blanche, Chanel Rion, en ont fait rapport. Powell, identifiant à tort Coomer comme travaillant pour Smartmatic, a déclaré lors d’une conférence de presse que «les médias sociaux de Coomer sont remplis de haine» pour Trump, et elle a ensuite répété ses accusations dans une interview à Newsmax.

Giuliani, lors d’une conférence de presse, a qualifié Coomer «d’homme vicieux et vicieux. Il a écrit des choses horribles sur le président … Il est complètement déformé », selon le procès.

Fox News Channel, un autre réseau populaire auprès des partisans de Trump, n’est pas poursuivi en justice et Coomer utilise en fait Tucker Carlson de Fox pour étayer son cas. Le procès note qu’une apparition prévue de Powell dans l’émission de Carlson n’a pas eu lieu après qu’elle n’a pas pu fournir de preuves pour ses accusations.

Coomer a déclaré à l’Associated Press plus tôt ce mois-ci que des sites Web de droite avaient publié sa photo, son adresse personnelle et des détails sur sa famille. Les menaces de mort ont commencé presque immédiatement.

Il a dit que son père, un vétéran de l’armée, avait reçu une lettre manuscrite demandant: «Qu’est-ce que ça fait d’avoir un traître pour un fils.»

«C’est terrifiant», a déclaré Coomer. «J’ai travaillé lors d’élections internationales dans toutes sortes de pays sortant d’un conflit où la violence électorale est réelle et où des gens se font tuer. Et je sens que nous sommes sur le point de l’être. «