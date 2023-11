Un travailleur du divertissement de Las Vegas intervient alors que la grève de la SAG-AFTRA touche à sa fin provisoire

LAS VEGAS (KLAS) – Las Vegans a pris la parole mercredi après que la SAG-AFTRA ait mis un terme provisoire à sa grève de près de quatre mois.

“Ces derniers mois, nous n’avons pas travaillé du tout”, a déclaré Cecilia Johnson, cascadeuse et actrice locale, à 8 News Now.





En tant que membre de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, elle a déclaré à 8 News Now que les derniers mois lui ont semblé longs.

“Il est resté là à se tourner les pouces”, a déclaré Johnson. “Et pratiquer et faire toutes les compétences de formation et de perfectionnement.”

Cecilia Johnson, cascadeuse et actrice locale

(Crédit : Cecilia Johnson)

Elle fait partie des nombreuses personnes qui ont participé à l’arrêt de travail national qui semble être terminé.

“Je pense que tout le monde commençait à le ressentir assez mal”, a expliqué Johnson.

Après 118 jours de piquetage et d’arrêt de la production, la SAG-AFTRA a publié une déclaration sur les réseaux sociaux, qui disait notamment :

« Nous sommes ravis et fiers de vous annoncer qu’aujourd’hui, votre comité de négociation TV/Théâtre a voté à l’unanimité pour approuver une entente de principe avec l’AMPTP. Le 9 novembre à 0 h 01 (heure du Pacifique), notre grève est officiellement suspendue et tous les piquets de grève sont fermés. Nous vous contacterons dans les prochains jours pour vous informer des rassemblements de célébration à travers le pays.

Cecilia Johnson, cascadeuse et actrice locale

(Crédit : Cecilia Johnson)

Le syndicat a déclaré avoir obtenu « des augmentations de rémunération supérieures à la moyenne, des dispositions visant à protéger les membres contre l’intelligence artificielle et des primes de participation en continu, entre autres stipulations ».

“Je pense que c’est nécessaire”, a déclaré Johnson. « Pour faire en quelque sorte la grève et mettre les pieds à terre. »

Johnson a ajouté que même si tout cela a pris du temps, elle a déclaré à 8 News Now qu’elle était heureuse que les acteurs de l’industrie aient tenu bon.

« Avec l’IA en particulier, c’est quelque chose contre lequel nous devons être protégés », a-t-elle expliqué. “Il sera donc intéressant de voir ce qui en résultera.”

Cecilia Johnson, cascadeuse et actrice locale

(Crédit : Cecilia Johnson)

Bien que les personnes impliquées attendaient toujours les détails de l’accord mercredi soir, Johnson a déclaré qu’elle visait l’avenir et le retour au travail.

“C’est une sensation agréable”, a conclu Johnson. “D’espoir et d’enthousiasme.”

SAG-AFTRA a publié mercredi X que tous les détails de l’accord de principe ne seront pas fournis tant qu’il n’aura pas été examiné par le conseil national.

Pour plus d’informations sur l’entente de principe annoncée mercredi, cliquez sur ICI.