Le corps nu d’un influenceur de Houston dont le cadavre a été retrouvé jeté sur le bord de la route a d’abord été confondu avec un éventuel mannequin.

John Richardson, qui a fait la découverte et qui travaille pour le service d’assainissement de la ville, a déclaré qu’il avait reçu un appel d’un collègue qui avait dépassé l’emplacement dans son camion à ordures.

«Il a dit qu’il pensait avoir vu un corps ou un mannequin. Il n’était pas trop sûr, dit Richardson à KHOU. « Il n’allait pas s’arrêter parce qu’il avait peur ou peu importe le cas, alors il m’a demandé de venir là-bas pour vérifier. »

Le corps d’Alexis Sharkey a été retrouvé à seulement 5 km de la maison d’un ami et découvert par des agents de l’assainissement

Sharkey, 26 ans, a été retrouvée « sans signe visible de blessure » par des travailleurs de la ville de Houston samedi après avoir repéré des pieds dans des buissons, sur la photo

Richardson est ensuite retourné sur les lieux avec son collègue pour examiner de plus près le corps d’Alexis Sharkey, 26 ans.

«Quand nous roulions, nous pouvions voir les pieds», a déclaré Richardson. «Nous sommes sortis et avons regardé, et c’était là. Elle était allongée là, décédée, sans vêtements.

« Je viens de téléphoner et j’ai appelé le 911 », a-t-il déclaré.

Richardson a déclaré qu’il ne savait pas que le corps était l’influenceur disparu, qui avait disparu pendant le week-end de Thanksgiving après s’être prétendument disputé avec son mari, Tom Sharkey.

Le couple s’est marié en décembre de l’année dernière et a déménagé à Houston en janvier. Tom a rendu hommage en écrivant: «Jamais vu ou ressenti une telle beauté! Tu es mon monde! Vous avez rendu la vie si incroyable! Fait sens de mon existence! Mon but! Et m’a montré comment vraiment aimer!

Il a été secoué par la scène qu’il a rencontrée.

«Ça me joue dans la tête. Cela me joue dans ma tête tous les jours », a déclaré Richardson.

Jusqu’à présent, aucune cause de décès n’a été déterminée dans le cas de Sharkey, mais sa famille a estimé qu’il s’agissait d’un « acte absolument déloyal ».

« La façon dont elle a été trouvée – mon enfant ne se ferait jamais ça à elle-même », a déclaré sa mère Stacey Robinault à KPRC.

«Cela n’a même pas de sens. C’est un jeu absolument déloyal.

Pendant ce temps, le mari de Sharkey a nié tout problème de mariage et avait déclaré qu’il coopérait avec des détectives disant qu’il est convaincu que le service de police de Houston «trouvera toutes les personnes impliquées».

Les médecins légistes recherchent des indices sur la manière de sa mort.

Le détective Ted Williams a déclaré à Fox News qu’il ne pensait pas qu’il faudra attendre longtemps avant que l’affaire ne bouge.

Alexis aurait été en train de divorcer de son mari, selon des amis

« Je pense que les forces de l’ordre ont beaucoup à faire », a déclaré Williams. « Ils rassemblent des preuves – je pense qu’à ce stade, ils attendent les résultats du rapport d’autopsie.

« À l’heure actuelle, je suis sûr que l’autopsie a été réalisée, donc je pense que ce n’est qu’une question de temps avant qu’une arrestation ne soit faite dans cette affaire.

« Je pense aussi qu’ils regardent des gens qui sont plus étroitement liés à Alexis. Par exemple, son mari est l’une des personnes que je suis sûr qu’elles examinent et qui essaient peut-être même d’éliminer ce meurtre », a déclaré Williams.

« Ce que nous savons de ses amis qu’il y a environ un an, elle a épousé son mari Tom, ils ont déménagé dans la région de Houston.

La mère d’Alexis, Stacey Clark Robinault, a déclaré à Click2Houston que sa mort « était un acte absolument déloyal », ajoutant: « Il n’y a rien pour moi qui suggère que c’était un accident »

Selon ses amis, la relation avait été difficile et envisageait un divorce

« Selon ses amis, cela a été une relation difficile dans laquelle elle était peut-être en train de demander le divorce, et qu’il y a des allégations selon lesquelles Tom, son mari, aurait été physiquement violent envers Alexis, alors les autorités tentent de les effacer. faits dans un sens ou dans l’autre.

Le mari d’Alexis depuis un an, Tom, 49 ans, lui a rendu hommage en la qualifiant de « femme la plus incroyable ». Le couple s’est marié en décembre et a déménagé à Houston en janvier.

Alexis, qui comptait plus de 21000 abonnés sur Instagram, partageait régulièrement des mises à jour sur sa vie, le plus récemment un voyage au Mexique.

Mais Tanya Ricardo, qui a passé Thanksgiving avec son défunt ami, a déclaré à Khou que « le divorce était en cours de procédure ».

Elle a déclaré: « Récemment, elle s’est ouverte à nous à ce sujet et le divorce a été déposé. C’était une personne très privée. Elle n’a pas beaucoup parlé de ce qui se passait à la maison.

Une autre amie a déclaré à ABC13 qu’Alexis avait déclaré qu’elle était « pétrifiée » dans les semaines précédant sa mort, ajoutant: « Cette fille a peur pour sa vie. » On ne sait pas pourquoi elle a pu avoir peur.

