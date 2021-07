Un travailleur de l’assainissement de Jodhpur devient un fonctionnaire du gouvernement après avoir combattu le genre et les préjugés des castes

De balayer les rues en tant qu’employé municipal à devenir un fonctionnaire du gouvernement du Rajasthan, Asha Kandara, 40 ans, a montré ce que le vrai courage peut accomplir. Mère célibataire de deux enfants, Kandara a réussi l’examen du service administratif du Rajasthan (RAS), 2018, dont les résultats ont été retardés et ont finalement été déclarés le 13 juillet 2021.

«J’ai dû traverser beaucoup de choses, d’un mariage brisé, de la discrimination de caste aux préjugés sexistes. Mais je ne me suis jamais laissée noyer dans le chagrin et j’ai plutôt décidé de me battre », a-t-elle déclaré.

Quelques années après s’être séparée de son mari, Kandara a décidé de poursuivre ses études. Elle a obtenu son diplôme en 2016.

Vivant avec son père, qui travaillait également à la Jodhpur Municipal Corporation, elle a toujours rêvé de devenir financièrement indépendante et d’élever seule ses enfants.

« … Je me suis présentée à l’examen de balayeur pour la Jodhpur Municipal Corporation en 2018 et je l’ai réussi », a-t-elle déclaré.

Kandara a commencé à se préparer à l’examen RAS tout en accomplissant son devoir de balayeuse.

Elle a réussi les examens préliminaires en août 2018 et cela l’a encouragée à se préparer aux examens finaux.

Quand elle l’a finalement fait, les félicitations ont afflué de tous les coins. Elle a été honorée par les maires et les hauts dirigeants de la même société où elle travaillait comme balayeuse.

Kandara s’est sentie fière lorsqu’elle s’est assise avec des hauts fonctionnaires comme une égale, lors de son événement de félicitations.

« C’est pour cela que j’ai lutté », a-t-elle déclaré, attribuant son succès à ses parents et sa détermination à réussir.

«Je veux travailler pour apporter la justice à la société en tant qu’agent administratif. Mon effort n’est pas seulement pour ma communauté, mais pour chaque victime d’injustice », a-t-elle affirmé.

