Un agent de santé de la ville de New York a eu une réaction allergique « sévère » à un vaccin COVID-19, mais on dit maintenant qu’il est complètement rétabli.

Ils sont maintenant le troisième travailleur de la santé connu au monde à avoir une réaction sévère au coup de feu, après que deux travailleurs de la santé britanniques qui ont été en état de choc anaphylactique lorsqu’ils l’ont reçu la première semaine après son administration.

Plus de 30000 vaccins COVID-19 ont été distribués à New York et ils sont la seule personne connue à avoir eu une réaction.

Pix 11 rapporte que l’agent de santé de New York va maintenant bien mais que la réaction a été « sévère ».

Il y a eu un scepticisme généralisé à l’égard des vaccins Pfizer et Moderna qui ont été développés en un temps record.

Tous les experts gouvernementaux disent qu’ils sont en sécurité et de nombreux hauts fonctionnaires ont eux-mêmes reçu le coup de feu pour prouver qu’il n’y a rien à craindre.

Mais de nombreux membres du public tardent à l’obtenir jusqu’à ce que d’autres recherches soient effectuées.

Les effets secondaires à long terme sont encore inconnus et on ne sait pas combien de temps il vous protège contre le virus.