Un travailleur de la santé de Marseille nommé allume-feu de l’hôpital Morris pour septembre 2022 – Shaw Local

En quatre ans au Morris Hospital and Healthcare Centers, Amy Krause, de la campagne marseillaise, est devenue la « colonne vertébrale » du service de médecine du travail.

En reconnaissance de ses vastes contributions, de sa solide éthique de travail, de son attitude positive et optimiste et de son comportement de modèle parfait, Krause a été sélectionnée comme allume-feu du mois de septembre à l’hôpital Morris, a déclaré l’hôpital dans un récent communiqué de presse.

“Fire Starter est un prix tellement méritant pour Amy”, a déclaré Kim Smith, directeur des soins immédiats et de la médecine du travail au Morris Hospital abd Healthcare Centers, un service qui fournit des tests de pré-emploi, des examens réglementaires et des traitements des blessures liées au travail pour des centaines des employeurs de la région. “Elle a un rôle stimulant qui l’a amenée à s’intégrer à de nombreux autres services de l’hôpital, aux employeurs et aux patients. D’une certaine manière, elle rend ce look facile. Amy ne se contente pas de venir travailler et de faire son travail, elle élève la barre pour ce qu’est le travail.

« Amy est un modèle par la façon dont elle aborde son travail quotidien ; ce n’est jamais juste une tâche, mais toujours une opportunité de résoudre un problème, d’améliorer un processus ou de faire une différence. Elle croit en notre programme de médecine du travail et en tout ce qu’il représente, démontrant un engagement à 100 % chaque jour. Nous pouvons compter sur elle pour partager ses connaissances et sa passion avec les autres afin qu’ils se soucient autant du programme qu’elle.

La description de Smith a été reprise par des membres de l’équipe de médecine du travail de l’hôpital Morris qui disent que Krause est la «personne à qui s’adresser» lorsqu’ils ont des questions. Ils apprécient ses capacités de réflexion critique et sa volonté de faire “tout ce qu’elle doit faire pour faire le travail”. Ils disent que son “attitude positive et optimiste maintient ses collègues dans le même état d’esprit” et qu’elle “évalue constamment les besoins des clients pour assurer d’excellents soins”. Ils disent aussi qu’elle apporte des solutions aux problèmes et qu’elle n’a pas peur de parler quand quelque chose ne va pas.

Krause comprend le rôle important que le service de médecine du travail joue pour les employeurs de la région.

“Nous fournissons un service qui fournit un moyen de subsistance aux personnes de notre communauté”, a déclaré Krause. « C’est très gratifiant de pouvoir aider quelqu’un tout au long du processus de pré-embauche. Lorsqu’ils réussissent leur examen médical préalable à l’emploi avec brio, ils obtiennent le poste. Grâce aux tests DOT annuels, nous pouvons nous assurer que nos pompiers et chauffeurs de camion sont des personnes sûres dans ces postes. Nos pompiers et nos fournisseurs de services médicaux d’urgence doivent être en mesure de sauver les gens de notre communauté, et nous nous assurons qu’ils sont aptes au travail.

Dans les premières civilisations, les allume-feu étaient des individus qui avaient la tâche importante de maintenir la flamme vivante. Avec plus de 1 400 employés, Morris Hospital and Healthcare Centers est le plus grand employeur du comté de Grundy.