Un travailleur de la raclette de Baltimore jugé pour meurtre a agi en état de légitime défense dans la mort d’un automobiliste, selon un avocat

BALTIMORE (AP) – Un adolescent de Baltimore a agi en état de légitime défense lorsqu’il aurait tiré et tué un conducteur armé d’une batte de baseball qui s’était approché de jeunes lavant des pare-brise à une intersection animée du centre-ville l’été dernier, ont fait valoir les avocats de l’adolescent alors que son procès pour meurtre débutait mardi. .

La tragédie très médiatisée a relancé un débat de longue date sur les travailleurs de la raclette de Baltimore, principalement des jeunes noirs issus de milieux défavorisés cherchant à gagner rapidement de l’argent. Les dirigeants de la ville ont depuis interdit la pratique à certaines intersections à fort trafic et intensifié leurs efforts pour connecter les travailleurs de la raclette avec des opportunités d’emploi au-dessus du bord.

« L’État voudrait vous faire croire que cette affaire concerne les squeegees boys », a déclaré l’avocat de la défense J. Wyndal Gordon aux jurés dans sa déclaration liminaire. « Cette affaire concerne la rage au volant. »

Timothy Reynolds, 48 ​​ans, est décédé des suites de blessures par balle après la confrontation de juillet 2022 à l’heure de pointe du soir près du port intérieur de Baltimore. Ingénieur et père de trois enfants, il a grandi dans la région de Baltimore et était un fervent fan des équipes sportives des ligues majeures de la ville.

Les avocats de la défense ont soutenu que Reynolds était l’agresseur, sa colère alimentée par une irritation de longue date envers les travailleurs de la raclette dont la présence aux intersections du centre-ville remonte à des décennies.

« M. Les opinions personnelles de Reynolds l’ont déclenché, et cela a conduit à une attaque non provoquée contre des enfants », a déclaré Gordon. « Il s’est fait justice lui-même et ça s’est mal terminé pour lui. »

Mais les procureurs ont donné aux jurés un récit différent des moments précédant la mort de Reynolds.

« Il a été dépassé par les manœuvres et il a été abattu », a déclaré la procureure Cynthia Banks, en comptant les cinq coups de feu qui l’ont blessé, dont trois dans le dos. « Vous ne pouvez pas ignorer le fait que M. Reynolds a été abattu. »

À leur tour, les procureurs ont déclaré au jury que quelque chose était entré dans la peau de Reynolds cet après-midi et avait suscité une forte réaction. « Le fait est qu’il était bouleversé, il était fou, il était humain », a déclaré Banks.

On ne sait pas exactement ce qui a poussé Reynolds à affronter les travailleurs de la raclette qu’il a rencontrés. Mais il a traversé l’intersection et a garé sa voiture au hasard, a attrapé une batte de baseball en métal dans le coffre et a traversé plusieurs voies de circulation en direction du groupe, selon un témoignage du tribunal.

Sa mère faisait partie de plusieurs proches qui ont assisté à la procédure de mardi, son visage se tordant de chagrin lors du témoignage sur les moindres détails de la fusillade.

L’accusé, qui fait face à un meurtre au premier degré et à d’autres accusations, a eu 15 ans le lendemain de la fusillade. Il est jugé par un tribunal pour adultes, mais l’Associated Press retient son nom parce qu’il est mineur.

Ses avocats ont souligné à plusieurs reprises la différence de taille entre l’accusé et Reynolds, qui mesurait 1,9 mètre (6 pieds 3 pouces) et pesait plus de 135 kilogrammes (300 livres).

« Vous savez qui était l’adulte ? M. Reynolds », a déclaré Gordon, affirmant que Reynolds ne jouait pas son âge.

L’un des témoins qui a témoigné mardi était un chauffeur d’UPS qui était passé par l’intersection lorsque la confrontation s’est produite. Il a dit que Reynolds avait balancé la batte vers un travailleur de la raclette quelques instants avant qu’un autre n’ouvre le feu. Il a dit qu’il ne pouvait pas dire si Reynolds avait frappé quelqu’un avec la batte et qu’il n’entendait aucun mot échangé.

Aucun témoin n’a formellement identifié l’accusé comme étant le tireur, affirmant qu’ils ne pouvaient pas être sûrs de son apparence car il portait un masque facial. Plusieurs témoins ont déclaré qu’ils pensaient que le tireur portait une chemise rose à l’époque.

La police a ensuite trouvé un sac à dos à proximité contenant une arme de poing chargée.

Un autre témoin a déclaré qu’elle était assise dans sa voiture devant un immeuble voisin ce soir-là lorsqu’elle a vu un jeune homme enlever une chemise rose et enfiler un masque qui couvrait la majeure partie de son visage. Elle a également déclaré qu’elle ne pouvait pas identifier avec certitude l’accusé.

L’adolescent a comparu devant le tribunal mardi vêtu d’un costume gris, ses chaînes claquant bruyamment alors qu’il entrait dans la pièce. Ses avocats ont reconnu qu’il avait l’air visiblement plus âgé que lorsqu’il avait été arrêté l’été dernier : plus grand et plus large avec des poils sur le visage qui commençaient à apparaître.

«Certaines personnes voudraient vous faire croire qu’il s’appelle ouvrier racleur, mais il a un vrai nom. C’est un véritable être humain », a déclaré Gordon au jury, affirmant que son client rêvait de devenir un jour ingénieur ou avocat.

Les commentaires de l’avocat faisaient allusion au débat houleux autour du travail de la raclette qui divise depuis longtemps les Baltimoreens. Pour certains, les laveurs de pare-brise sont des entrepreneurs acharnés confrontés à certains des défis sociaux les plus profonds de Baltimore, notamment la pauvreté, le racisme et le désinvestissement dans les communautés de couleur; d’autres les considèrent comme une nuisance et un danger pour la sécurité publique.

Depuis que la ville a lancé une campagne pour lutter contre les raclettes en réponse à la fusillade, les travailleurs des raclettes ont été rares dans la plupart des intersections du centre-ville et les autorités ont signalé un nombre croissant d’entre eux profitant des services sociaux et des programmes de placement.

Le procès devrait se poursuivre mercredi devant la Cour de circuit de Baltimore.

Lea Skene, l’Associated Press