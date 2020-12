Le ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Brad Hazzard, a déclaré que la souche ne faisait « certainement pas » partie d’une épidémie locale

Une femme qui a été testée positive pour Covid-19 hier a « très probablement » attrapé le virus dans les hôtels de quarantaine de Sydney où elle travaillait avant de traverser Sydney en transports en commun.

Le ministre de la Santé de la Nouvelle-Galles du Sud, Brad Hazzard, a déclaré que les résultats du séquençage du génome ont révélé que la souche du virus ne faisait « certainement pas » partie d’une épidémie locale – ce qui signifie que le travailleur doit avoir contracté le virus de voyageurs ou de membres d’équipage d’outre-mer qui sont restés en quarantaine.

L’État avait passé 26 jours sans aucun test positif avant l’infection de la femme mercredi.

Maintenant, NSW Health s’efforce de retracer et de suivre les mouvements du patient afin de découvrir l’origine de l’infection et de se protéger contre une épidémie plus large.

La femme qui travaillait dans les hôtels de quarantaine Novotel et IBIS à Darling Harbour a fait six fois un aller-retour de 50 km dans le train entre Minto dans le sud-ouest de Sydney jusqu’à la gare centrale, puis a utilisé le tramway de la gare centrale à Darling Harbour – tout en étant potentiellement infectieux.

Tous les autres navetteurs de l’un de ces services doivent s’auto-isoler immédiatement et subir des tests de coronavirus.

M. Hazzard a déclaré que les résultats des tests génomiques d’aujourd’hui étaient une «bonne nouvelle».

«C’est un soulagement massif de mon point de vue en tant que ministre de la Santé», a-t-il déclaré.

«Nous avons encore du travail à faire, nous avons encore du travail pour déterminer quel équipage ou personne d’outre-mer, éventuellement dans l’hôtel, a réussi à le transmettre et comment l’arrêter.

Mais tant que nous pouvons tracer, nous pouvons suivre, nous pouvons isoler, c’est ce que font nos équipes de santé de référence. Cela supprime nos soucis.

Jusqu’à présent, aucun autre cas n’a été signalé dans la communauté.

Le nouveau cas est survenu juste un jour après que le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a annoncé son intention de commencer à assouplir les restrictions de distanciation sociale.

D’autres règles devaient être supprimées le lundi 7 décembre, y compris la règle d’interdiction de boire debout qui avait gravement nui aux pubs.

Le premier ministre Gladys Berejiklian a déclaré que ces changements seraient toujours en cours, malgré la nouvelle affaire.

Le nouveau cas survient après que NSW a commencé à assouplir davantage les restrictions de distanciation sociale après 25 jours sans aucune transmission communautaire (Photo: Gladys Berejiklian)

« Il n’y a aucun changement par rapport à ce que nous proposons de faire lundi », a-t-elle déclaré.

« Cependant, je souligne qu’il s’agit d’une situation en évolution et si à tout moment de la journée, le Dr [Kerry] Chant me donne un autre conseil. Je n’hésiterai pas à suivre ce conseil car c’est ce qui sert bien NSW.

Elle a dit que le nouveau cas a servi d’avertissement à tout le monde qu’ils doivent rester vigilants.

« Alors que les nouvelles restrictions sont assouplies lundi, je ne veux pas que nous reculions, mais si dans les prochains jours la situation change, je n’hésiterai pas à agir en tant que Premier ministre. »

M. Hazzard a déclaré qu’il fallait s’attendre à ce cas étrange.

«Nous sommes au milieu d’une pandémie, il faut s’y attendre», a-t-il déclaré.

« Nous faisons toutes les enquêtes, j’ai réveillé le Dr [Kerry] Chantez ce matin et lui avons parlé tôt ce matin, nous travaillons sur les problèmes habituels.

«Nous le faisons depuis 10 mois, nous sommes convaincus que nous y parviendrons.

Les cinq membres de la famille de la femme, qui vivent à Minto, ont renvoyé des tests négatifs.

Par mesure de précaution, NSW Health mène également des tests plus larges sur le personnel du complexe hôtelier.

Toute personne dans la région de Minto qui présente des symptômes de coronavirus doit se faire tester (photo, voyageurs arrivant à Sydney le 23 novembre)

Toute personne de la région de Minto présentant des symptômes de coronavirus a été exhortée à se faire tester.

Services en alerte: Métro léger: • Vendredi 27 novembre Convention à Central à 16h01 – 16h11 • Samedi 28 novembre Convention à Central à 15h14 – 15h29 • Convention du dimanche 29 novembre sur la place du Capitole de 15h58 à 16h59 • Dimanche 29 novembre Place du Capitole au centre-ville de 16h55 à 17h03 • du ​​lundi 30 novembre au centre de la convention, de 6h39 à 6h54 • Lundi 30 novembre Convention au centre de 15 h 10 à 15 h 26 Train: • Vendredi 27 novembre de Minto à Lidcombe de 4h55 à 5h52 • Vendredi 27 novembre Central à Lidcombe de 16h12 à 16h49 • Samedi 28 novembre Central à Lidcombe de 15 h 31 à 16 h 32 • Dimanche 29 novembre Central à Lidcombe de 17 h 05 à 17 h 44 • du ​​lundi 30 novembre de Lidcombe au centre de 6h14 à 6h37 • Lundi 30 novembre Central à Minto de 15h28 à 16h20

L’État n’était qu’à trois jours de l’éradication officielle du virus, défini comme 28 jours consécutifs sans cas acquis localement.

Une épidémie similaire en quarantaine dans les hôtels est à l’origine de la deuxième vague de coronavirus à Victoria, qui a plongé des millions de personnes dans un verrouillage de trois mois.

Depuis le début de la pandémie, 820 personnes sont mortes à Victoria – la grande majorité des 908 personnes décédées en Australie.

NSW Health a demandé aux personnes qui utilisaient les mêmes services de transports en commun que la femme infectée de se faire tester immédiatement et de s’auto-isoler, jusqu’à ce que NSW Health le conseille.

Mercredi, Gladys Berejiklian a annoncé que les limites de capacité des restaurants, bars, églises et cafés augmenteraient, la limite d’un client par quatre mètres carrés étant ramenée à un par 2 m2.

Les boîtes de nuit peuvent rouvrir avec jusqu’à 50 personnes autorisées sur la piste de danse à tout moment à partir du lundi de la semaine prochaine.

La boisson debout sera à nouveau autorisée, mais uniquement dans les environnements extérieurs, y compris les brasseries et les bars sur les toits.

Les fêtards des pubs et des bars devront toujours rester assis dans les salles intérieures.

« La suppression des restrictions dans tout l’État n’est possible que grâce à l’excellent travail de la communauté qui a suivi les directives de distanciation sociale et a continué à se présenter pour des tests », a déclaré Mme Berejiklian.

Mais quelques heures plus tard, New South Wales Health a lancé un avertissement urgent aux résidents de Sydney vivant dans 12 banlieues après que des traces du virus aient été détectées lors de tests d’eaux usées dans une usine de traitement des eaux.

L’avertissement a été émis mercredi après que les autorités sanitaires ont détecté le virus dans le système d’égouts qui draine Riverstone, Vineyard, Marsden Park, Shanes Park, Quakers Hill, Oakville, Box Hill, The Ponds, Rouse Hill, Nelson, Schofields et Colebee dans la ville. Nord Ouest.

L’alerte fait suite à une poignée de découvertes similaires dans les eaux usées sur la côte est de l’Australie au cours des dernières semaines, malgré des niveaux presque inexistants de transmission communautaire.