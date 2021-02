Un autre travailleur de la quarantaine hôtelière à Melbourne a été testé positif au coronavirus.

Les autorités sanitaires ont confirmé dimanche soir qu’un employé au Holiday Inn à l’aéroport de Melbourne a été testé mercredi dernier et a renvoyé un résultat négatif.

Ils sont retournés au travail vendredi et ont développé des symptômes avant d’être à nouveau testés, ce qui a renvoyé un résultat positif.

Le dernier cas est apparu moins de 12 heures avant le début du tournoi de tennis de l’Open d’Australie à Melbourne lundi matin.

Les autorités sanitaires de NSW sont également en état d’alerte après qu’un voyageur de retour a été testé positif après avoir été libéré de la quarantaine de l’hôtel à Sydney.

Un employé de la quarantaine hôtelière de l’Holiday Inn de l’aéroport de Melbourne (photo) a été testé positif au coronavirus

Une réponse de santé publique complète est actuellement en cours concernant le dernier cas à Melbourne.

«Nous contactons les employés de l’aéroport de Holiday Inn et d’autres personnes considérées comme des contacts étroits de premier ordre», a annoncé le ministère de la Santé et des Services sociaux dimanche soir.

Les contacts étroits recevront l’ordre de s’auto-isoler immédiatement pendant 14 jours et de se faire tester.

Plusieurs lieux visités par l’affaire ont été identifiés.

Lieux de Melbourne Dan Murphy’s, 47 McIntyre Rd Sunshine, le 5 février de 17 h 50 à 18 h 30 et le 6 février de 18 h 50 à 19 h 30 Off Ya Tree Watergardens, 399 Melton Highway Taylors Lakes, 6 février, 13 h 17-13 h 52 Marciano’s Cakes, 126 Mitchell St Maidstone, 5 février, 9h45-10h25

Si vous avez été sur un site d’exposition aux heures spécifiées, vous devez immédiatement vous auto-isoler, vous faire tester et rester isolé pendant 14 jours.

Autre potentiel eLes sites d’exposition sont en cours d’identification et seront publiés dès que possible sur le site Web du DHHS.

La capacité de test à proximité des sites d’exposition sera augmentée à partir de lundi.

L’Open d’Australie a été plongé dans le chaos la semaine dernière après qu’un employé de l’hôtel de quarantaine a été testé positif à ce qui a depuis été confirmé comme étant la souche britannique très contagieuse du virus.

Environ 520 stars du tennis, des officiels et du personnel de soutien ont été identifiés comme des contacts occasionnels de l’homme de 26 ans qui travaillait à l’hôtel Grand Hyatt.

Ils ont tous été testés négatifs.

Le cas positif de la semaine dernière a mis fin à la séquence de 28 jours de zéro transmission communautaire de Victoria.

Dix-sept contacts étroits de l’homme ont depuis renvoyé des résultats négatifs.

Le dernier cas à Melbourne survient quelques heures avant le début de l’Open d’Australie. Le numéro deux mondial masculin Rafael Nadal (à droite) s’entretient avec l’entraîneur Francisco Roig lors d’une séance d’essais au Melbourne Park dimanche

Le gouvernement victorien a réduit de moitié les rassemblements à domicile à un maximum de 15 après

Le patron de Tennis Australia Craig Tiley reste optimiste pour une foule de 390 000 personnes tout au long de l’Open d’Australie au cours des deux prochaines semaines.

« Si nous y parvenons, ce sera un moment très fier », a-t-il déclaré à 3AW vendredi.

Pendant ce temps, en Nouvelle-Galles du Sud, un voyageur de retour a été testé positif après avoir été libéré de la quarantaine de l’hôtel à Sydney.

Le cas infecté a dîné au café Mootch & Me (photo) à Brighton Le Sands entre 10 h 54 et 12 h mardi dernier.

L’Australien de Wollongong a été testé négatif deux fois au cours de sa quarantaine de 14 jours, mais a renvoyé un test positif deux jours après sa libération.

NSW Health a annoncé quelques heures plus tôt que les Australiens de retour seraient à nouveau testés après avoir quitté la quarantaine de l’hôtel pour éviter exactement ce scénario.

Une liste d’alerte a été publiée pour 10 sites de Wollongong et un café à Brighton Le Sands dans le sud de Sydney visités par le cas infecté après leur sortie de quarantaine.

Parmi les autres sites, citons Thirroul Beach, un centre commercial populaire à Figtree, un Optus à North Wollongong, Woolworths à Bulli, un hôtel à Austinmer et un Officeworks à Fairy Meadow visité deux fois en l’espace de 24 heures.

Le NSW n’a enregistré aucun nouveau cas acquis localement pour une 21e journée consécutive dimanche, marquant trois semaines depuis une transmission communautaire.

La personne n’a présenté aucun symptôme mais a subi des tests dans le cadre du nouveau suivi au jour 16.

« Les résultats des tests indiquent que la personne a un faible niveau d’infection et que leurs contacts familiaux ont renvoyé des résultats négatifs à ce jour », a déclaré NSW Health dimanche soir.

« Les enquêtes menées à ce jour suggèrent que l’infection a probablement été contractée à l’étranger et rien n’indique à ce stade qu’il y ait eu transmission dans le cadre de quarantaine de l’hôtel. »

Des contacts étroits du cas non associés aux lieux ont été identifiés et sont déjà isolés.

Les autorités de NSW sont en état d’alerte après qu’un voyageur de retour a été testé positif quelques jours après avoir été libéré de la quarantaine. Sur la photo, un travailleur de la santé effectue des tests à Bondi dimanche

Quiconque a visité Headlands Hotel à Austinmer le 2 février de 13h à 15h ou le Bulli Beach Café le 6 février de 13h30 à 16h devrait immédiatement se faire tester et s’auto-isoler jusqu’à nouvel ordre de NSW Health.

L’affaire a également dîné chez Mootch & Me à Brighton Le Sands le 2 février de 10 h 54 à 12 h, à Optus à North Wollongong – Optus le 4 février de 13 h à 13 h 15 et à Officeworks Fairy Meadow sur 4 février de 15h45 à 16h05 et retour le lendemain vendredi entre 14h10 et 15h.

Toute personne qui s’est rendue sur les lieux aux heures indiquées ci-dessus est un contact occasionnel qui doit se faire tester immédiatement et s’auto-isoler jusqu’à ce qu’un résultat négatif soit reçu et se faire tester à nouveau si des symptômes apparaissent.

Le cas infecté s’est également rendu à Bulli Woolworths le 3 février de 9 h 50 à 10 h 50 avant de se rendre plus tard au Corrimal Memorial Park pendant une heure avant de se rendre à Thirroul Beach plus tard dans l’après-midi.

Le lendemain jeudi, ils ont assisté à une piste de marche à Madden Plains et dans plusieurs magasins du centre commercial Figtree Grove, notamment Australia Post, Kmart, Blooms The Chemist et Subway.

Ils ont également brièvement visité l’usine de pâtes Fedora à Fairy Meadow vendredi entre 15h30 et 15h35.

Quiconque a visité les sites ci-dessus aux heures indiquées est invité à surveiller les symptômes et à se faire tester s’ils se développent.

Le voyageur de retour a également fait ses achats chez Woolworths Bulli (photo) le 3 février entre 9h50 et 10h50.