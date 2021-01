Un soignant travaillant avec de jeunes adultes vulnérables qui a commencé une relation avec un membre d’un gang de toyboy, a été emprisonné aujourd’hui pour trafic d’adolescents disparus et les avoir utilisés pour le trafic de drogue aux limites du comté.

Itman Ismail, aujourd’hui âgé de 28 ans, a été employé en tant que directeur adjoint d’un groupe de soins à Londres qui a soutenu les jeunes adultes vulnérables entre 2017 et 2020.

Elle a préféré travailler avec des garçons et elle a été affectée comme travailleuse clé à Omorie Nixon, maintenant âgée de 20 ans, qui a été recrutée dans la culture des gangs et a gravi les échelons.

Exeter Crown Court a appris qu’ils avaient par la suite entamé une relation intime. Le couple a admis quatre chefs de traite d’êtres humains entre décembre 2019 et mars dernier.

Itman Ismail, (à gauche) maintenant âgé de 28 ans, a été affecté en tant que travailleur clé à Omorie Nixon (à droite), maintenant âgé de 20 ans, qui a été recruté dans la culture des gangs et a gravi les échelons

Nixon a également été reconnu coupable de complot en vue de fournir des drogues de classe A – héroïne et crack. Ismail a été emprisonné pendant quatre ans, tandis que Nixon a été détenu pendant sept ans et neuf mois dans un établissement pour jeunes contrevenants.

Le juge David Evans a déclaré: « Vous avez tous les deux formé une relation et vous avez chacun entré dans une activité criminelle avec les yeux ouverts et une pleine compréhension de sa portée.

« Ismail, vous saviez bien, ayant été le principal travailleur de Nixon, qu’il avait fait l’objet d’une assistance de la part même de l’association pour laquelle vous travailliez.

«Il n’y avait aucune naïveté de la part de l’un ou l’autre de vous dans ce cas. Vous connaissiez tous les deux très bien les dommages causés par la consommation et le trafic de drogue dans toute une communauté. C’était une chose mutuelle – un véritable partenariat criminel.

Il a déclaré qu’Ismail, qui n’avait aucune condamnation antérieure, est passée de son travail caritatif à « l’exploitation criminelle impitoyable » de jeunes vulnérables et marginalisés « séduits par le glamour de celui-ci ».

Le procureur Joss Ticehurst a déclaré: « Les deux accusés étaient impliqués dans une opération d’approvisionnement en médicaments dans le comté qui utilisait des jeunes pour transporter de la drogue de Londres au Devon et l’approvisionner aux consommateurs de drogue dans la région du Devon. »

Ismail et Nixon ont commencé une relation intime et sont photographiés ensemble dans une entreprise de location de voitures

M. Ticehurst a déclaré qu’Ismail était un travailleur clé de Nixon avant qu’ils ne commencent « une relation intime ».

L’enquête policière de 11 mois dans le Devon et Cornwall est la première affaire de traite des êtres humains liée aux frontières du comté qui a conduit à une condamnation dans la zone des forces.

Le tribunal a entendu des jeunes vulnérables – trois des quatre étaient portés disparus à la maison – et âgés de 15 et 16 ans se sont vu consommer de la drogue à l’intérieur de leur corps.

La police a déclaré qu’un toxicologue médico-légal avait déclaré que si les colis s’étaient séparés, les garçons auraient pu mourir de toxicité médicamenteuse.

Ismail est arrivée de Somalie sans aucun anglais et sa première relation intime était avec Nixon, a déclaré l’avocat de la défense Daniel Murray.

Le tribunal a appris que la diplômée 2: 1 avait perdu sa carrière et sa réputation en tant qu’architecte de sa propre chute. Il a dit qu’elle était « naïve dans les affaires du cœur » et elle a admis « fermer les yeux » sur le trafic de drogue.

Ismail et Nixon ont remarqué pour la première fois que la police a arrêté leur voiture qui les transportait, eux et deux jeunes, sur l’A38 près de Plymouth, dans le Devon, vers minuit en janvier 2020.

Le lendemain, la même voiture a été arrêtée à Torquay, dans le Devon, et le couple a été retrouvé avec des jeunes âgés de 15 et 16 ans à l’arrière – et de la drogue a été retrouvée dissimulée dans le corps de l’adolescent.

Omorie Nixon a été reconnue coupable de complot en vue de fournir des drogues de classe A – héroïne et crack

La police a déclaré que le couple avait utilisé au moins sept voitures de location et que leurs téléphones avaient révélé des recherches sur les « villes de la drogue » et le « problème de la drogue à Torquay ».

En deux mois jusqu’en mars 2019, plus de 25000 £ ont été versés sur ses comptes.

Son téléphone montrait des preuves par courrier électronique suggérant qu’elle postulait pour des emplois de gestion de foyer de soins dans le Devon et à Cornwall lors de voyages pour trafiquer les jeunes victimes dans la région, a déclaré le gendarme-détective Ben Paul.

L’avocat de la défense Nick Lewin a déclaré que les antécédents de Nixon étaient choquants et qu’il a grandi dans un domaine du nord de Londres où le meurtre et la misère faisaient partie de la vie et l’a entouré dès son plus jeune âge avec « une seule voie à suivre ».

Le chef de la police Shaun Sawyer – responsable du Conseil national des chefs de la police pour l’esclavage moderne et la traite des êtres humains – a déclaré: « L’exploitation et le trafic d’enfants et de jeunes à des fins liées à la drogue et d’autres entreprises criminelles peuvent souvent tomber sous les auspices de l’esclavage moderne. .

« Cela semble choquant pour nous tous au Royaume-Uni et peut arriver aux enfants nés ici ainsi qu’à ceux qui sont trafiqués au Royaume-Uni et exploités ici.

«Alors que le terme« limites de comté »est tombé dans l’usage quotidien, il est important que nous n’utilisions pas ce terme pour dénigrer l’horreur de l’exploitation criminelle des enfants et des jeunes, ce que signifie souvent le terme.