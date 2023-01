Un travailleur de DMK suspendu pour avoir abusé du gouverneur lors d’une confrontation

Un membre du parti DMK au pouvoir au Tamil Nadu a été suspendu pour avoir publiquement abusé et menacé le gouverneur RN Ravi au milieu d’une querelle continue entre les deux parties qui a culminé cette semaine à la suite d’un discours à l’assemblée.

S’exprimant lors d’un rassemblement du parti, Shivaji Krishnamoorthy avait attaqué le pour avoir sauté des parties du discours, écrites pour lui par le gouvernement de l’État, comme c’est la coutume, et avait abandonné les références à des dirigeants comme BR Ambedkar et Periyar.

Le membre du DMK a déclaré que si le gouverneur RN Ravi ne pouvait pas prendre le nom d’Ambedkar, il devrait se rendre au Cachemire afin qu’il soit abattu par des extrémistes.

« Au Tamil Nadu, si cet homme refuse de prononcer le nom d’Ambedkar, mon ancêtre qui a donné la constitution à l’Inde, ai-je le droit de le frapper avec une pantoufle ou pas ? N’avez-vous pas prêté serment au nom de la constitution ? N’est-ce pas Ambedkar, mon grand-père, qui l’a écrite ? Si vous ne prononcez pas son nom, vous allez au Cachemire. Nous-mêmes enverrons un extrémiste. Qu’il l’abatte », a déclaré Shivaji Krishnamoorthy.

Le DMK s’est distancé des remarques, affirmant que le parti respecte le gouverneur et que les remarques haineuses étaient le discours d’un individu.

Le BJP a exigé une action sévère sur ces commentaires et a qualifié M. Krishnamoorthy d ‘”agresseur DMK renommé”.

Le chef du BJP, Khushbu Sundar, a dénoncé le ministre en chef, le député Staline, le blâmant pour “la nouvelle culture”.

“Je ne suis pas du tout surpris. C’est la nouvelle culture sous CM @mkstalin. Je plains l’homme dans la tombe qui a laissé un héritage. Je suis sûr qu’il barattera dans sa tombe. De tels hommes ne méritent pas d’être sur une plateforme publique. Ils insultent leur éducation et leur mère. C’est épouvantable”, a-t-elle tweeté.

Le vice-président d’État du BJP, Narayanan Tripathi, a exigé l’arrestation immédiate de M. Krishnamoorthy. “Il devrait être placé sous le scanner de la NIA car il avait dit qu’il enverrait des terroristes pour tuer le gouverneur Ravi au Jammu-et-Cachemire”, a-t-il déclaré à l’agence de presse ANI. Le président du BJP, K Annamalai, a déclaré que le DMK s’était toujours livré à une politique “abusive”. “Ils ont toujours abusé des dirigeants occupant des postes constitutionnels plus élevés, y compris le Premier ministre Narendra Modi. Nous avons écrit au DGP du Tamil Nadu pour demander une action immédiate. Les mains de la police sont liées. Les dirigeants locaux du DMK traitent les postes de police comme leurs propres bureaux”, a déclaré M. Annamalai. dit ANI.

La dernière dispute entre le gouverneur et le gouvernement de l’État a commencé après que le gouverneur N Ravi a quitté l’assemblée lundi après que l’Assemblée a adopté une résolution pour enregistrer uniquement le discours original du gouverneur, qui a été préparé par le gouvernement de l’État et aurait été approuvé par le président. RN Ravi est parti en colère, sans même attendre l’hymne national, chanté quelques instants plus tard.

Le gouverneur avait sauté des parties du discours préparé par le gouvernement de l’État qui faisait référence à la laïcité, décrivant le Tamil Nadu comme un havre de paix et mentionnant des dirigeants comme Periyar, BR Ambedkar, K Kamaraj, CN Annadurai et Karunanidhi, après quoi le Le ministre en chef a proposé la résolution. Il n’a pas non plus lu la référence au «modèle dravidien» que le DMK au pouvoir promeut et met en valeur.

Le député Staline a déclaré que l’action du gouverneur était “contre les traditions de l’Assemblée”.