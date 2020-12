Un travailleur d’un club de bowling où 18 personnes ont été infectées par un coronavirus a déclaré qu’il était presque impossible de faire respecter la distanciation sociale.

Hal Higgs est un travailleur à Avalon Bowlo, sur les plages du nord de Sydney, qui est l’un des deux sites que les autorités ont lié à l’épidémie de grappes qui se situe maintenant à 28 ans.

Plus de 270000 personnes de Spit Bridge à Palm Beach ont été invitées à s’auto-isoler pendant trois jours alors que les autorités se précipitent pour retrouver le « patient zéro », qui, selon elles, pourrait faire partie d’un équipage de conduite international.

Le directeur de la santé de NSW, le Dr Kerry Chant, a déclaré vendredi que les cas étaient tous liés jusqu’à présent à un événement au Avalon RSL le 11 décembre et à une séance d’alcool au Bowlo le 13 décembre.

M. Higgs a parlé au Today Show et a révélé qu’il travaillait au club de bowling lorsque le super épandeur s’est rendu sur les lieux dimanche.

Parmi ces cas, huit se sont rendus au RSL vendredi dernier, seize cas sont allés au club de bowling dimanche, deux cas se sont produits dans les deux pubs et deux autres cas avaient un « lien » non spécifié avec l’un ou l’autre événement.

M. Higgs a décrit la scène alors qu’il travaillait au club de bowling lorsque le super épandeur présumé s’est rendu sur les lieux dimanche.

Il a déclaré que la piste de danse venait tout juste de rouvrir, ce qui a rendu difficile pour les travailleurs de surveiller les fêtards très enthousiastes.

« En raison de la levée de nombreuses restrictions, vous savez, nous avons eu l’un des premiers types de jours du week-end où nous avions un groupe et la piste de danse était de nouveau opérationnelle », a-t-il déclaré à l’émission Today.

«Nous étions toujours au bowling, nous étions encore au bowling, nous pratiquions encore une sorte de distanciation sociale très sûre, nous essayions de restreindre autant que possible, vous savez, les contacts.

Ground Zero: Une fête à Avalon RSL le vendredi 11 décembre a été liée à l’épidémie de virus sur les plages du nord

«Mais que pouvez-vous vraiment faire dans des situations comme celle-là où les gens peuvent enfin danser et enfin pouvoir danser et enfin pouvoir profiter de l’un de leurs dimanches lors d’un excellent après-midi en écoutant de la musique live.

Les pistes de danse ont été rouvertes alors que le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud assouplissait les restrictions – permettant à 50 personnes de danser et doublant le nombre de clients dans les salles.

Bien que la nouvelle épidémie ait forcé les travailleurs et leurs familles à se faire tester pour Covid-19 et à s’isoler pendant 14 jours.

M. Higgs a déclaré que cela avait complètement déraillé les projets de Noël de sa famille et forcerait les célébrations à être beaucoup plus petites.

« Nous pensions à Noël en grande famille, dans l’espoir que les grands-parents et les cousins ​​puissent se retrouver tous ensemble au même endroit. Cela donne l’impression d’être un Noël normal de l’année écoulée, a-t-il déclaré.

«Mais maintenant que tout cela est arrivé, nous essayons de comprendre, vous savez, comment nous pourrions fabriquer un Noël qui permette à tout le monde de s’amuser.

Une légion de traceurs de contact NSW travaillent avec frénésie pour voir s’ils peuvent lier le virus échappé à une violation de la quarantaine d’un hôtel ou à l’arrivée de l’équipage de conduite international.

«Nous avons eu un événement de classement important», a déclaré le Dr Chant.

Les tests génomiques ont confirmé que la souche Covid est d’origine américaine et est probablement entrée dans le pays en provenance des États-Unis.

Le Dr Chant a déclaré qu’il était « possible » que la source de l’infection provienne d’un équipage de conduite international.

Un membre du groupe Nothing Too Serious a été testé positif après avoir joué à l’Avalon RSL le 11 décembre.

Il a ensuite assisté à deux concerts ailleurs dans la ville, faisant craindre que le virus ne soit « semé » dans la grande région métropolitaine.

L’homme était sur scène à Penrith RSL dans l’extrême ouest de Sydney entre 13h et 18h le 13 décembre et au Kirribilli Club dans le nord de la ville le 14 décembre.

Un couple divorcé vivant à Avalon sur les plages du nord a été parmi les premiers résidents à être testés positifs au virus mercredi.

Les autorités craignent que le couple divorcé ait pu propager le virus sur toutes les plages, au milieu d’affirmations selon lesquelles ils ne se seraient pas auto-isolés après avoir été testés.

Bien que contagieuse, la femme s’est rendue aux vestiaires locaux de Palm Beach. L’un ou les deux sont allés dans des cafés, un supermarché Woolworths et une pâtisserie locale.

L’un d’eux s’était rendu au «Bowlo» dimanche. Un travailleur de soins âgé aurait été sur la piste de danse cet après-midi et a depuis été testé positif.

Un troisième client de Bowlo a depuis déclaré au Sydney Morning Herald qu’il avait « même léché le sol » dans son enthousiasme à l’idée de retourner au pub. Il regrette l’acte.

Le premier ministre Galdys Berejiklian a noté que « quelques personnes » qui avaient assisté aux sites d’Avalon ne venaient pas des plages du nord.

Elle a exhorté les résidents à s’auto-isoler, avertissant que d’autres restrictions pourraient être sur leur chemin si l’épidémie se propageait davantage.

« Je souligne à tout le monde dans et autour d’Avalon et des plages du nord que pendant les trois prochains jours, vous ne devriez pas quitter votre maison à moins que cela ne soit absolument nécessaire », a-t-elle déclaré.

« Veuillez vous assurer que si vous quittez votre domicile pour les affaires nécessaires, vous portez un masque, surtout si vous allez à l’épicerie et prenez les transports en commun.

« Éloignez-vous des activités non essentielles telles que pénétrer dans ce que nous considérons comme des lieux à haut risque, que ce soit un hôtel, un restaurant, un café, les gens ne devraient entreprendre que sur les plages du nord l’activité absolument nécessaire.

« Si nous maîtrisons cela dans les deux ou trois prochains jours, nous pourrons tous avoir un bien meilleur Noël, mais sinon, cela pourrait signifier de nouvelles restrictions sur la piste. »

Les autorités ont depuis émis des alertes pour des dizaines d’autres endroits à travers la «péninsule insulaire» des plages du nord.

Ils comprennent un magasin de fruits Dee Why, des supermarchés, des magasins de bouteilles, un salon de massage thaïlandais et des restaurants – et une quincaillerie à Artarmon, dans le nord de la ville, également.

Les autorités ont depuis émis des alertes pour des dizaines d’autres endroits dans la « péninsule insulaire » des plages du nord (sur la photo, des milliers de résidents des plages du nord se sont alignés devant plusieurs cliniques de test Covid-19)