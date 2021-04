Un travailleur caritatif irlandais serait mort après avoir été enlevé par des « terroristes » lors d’une patrouille anti-braconnage au Burkina Faso.

Deux corps, qui seraient ceux de deux journalistes espagnols, ont été retrouvés après que quatre personnes auraient été enlevées hier à la suite d’une embuscade armée.

Deux corps ont été retrouvés après l’attaque Crédit: AFP

Trois Européens ainsi qu’un membre des forces armées burkinabè ont disparu à la suite de l’attaque dans la région de Fada N’Gourma-Pama.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères a déclaré que les deux corps semblent être ceux de deux citoyens espagnols enlevés lors du tournage d’un documentaire dans la région.

Arancha Gonzalez Laya a déclaré: « La situation est déroutante », ajoutant qu’elle était en contact permanent avec les autorités burkinabè, qui ont fourni des informations sur les cadavres, via l’ambassade d’Espagne au Mali.

Les autorités irlandaises ont également déclaré qu’elles « étaient au courant des rapports et qu’elles entretenaient des relations étroites avec les autorités locales au sujet de la situation, rapporte Deutsche Welle.

Les autorités burkinabé ont lancé une chasse à l’homme aujourd’hui alors que le groupe avait disparu après une attaque contre une patrouille anti-braconnage, selon des sources diplomatiques et sécuritaires.

Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité de l’enlèvement.

L’attaque a eu lieu dans la région de Fada N’Gourma-Pama et les victimes faisaient partie d’un groupe de soldats d’ONG, de gardes forestiers et de journalistes étrangers.

L’attaque a eu lieu à Fada N’Gourma-Pama Crédit: AFP

Un responsable local a déclaré que trois personnes avaient également été blessées lors de l’attaque.

Une source de sécurité de haut niveau a déclaré que les récits de témoins oculaires ont fait « craindre qu’ils aient été tués par les terroristes », ajoutant que les espoirs de retrouver les victimes vivantes « diminuent à chaque heure qui passe ».

Il a déclaré que « les recherches à grande échelle n’ont toujours donné aucun résultat ».

Une source sécuritaire a confirmé que les Occidentaux « travaillaient pour le compte d’une ONG de protection de l’environnement » dans le pays.

« Selon les survivants, deux des étrangers ont été blessés lors de l’attaque. La recherche est en cours » pour retrouver les quatre personnes disparues, a ajouté la source.

Les sources de sécurité ont déclaré que les assaillants se trouvaient à bord de deux véhicules pick-up et d’une douzaine de motos et ont fini par s’enfuir avec des véhicules et diverses armes.

De nombreux autres travailleurs étrangers ont été enlevés au Burkina Faso, une ancienne colonie française.

Le Burkina Faso, l’un des pays les plus pauvres du monde, est aux prises avec une insurrection impitoyable des islamistes qui ont balayé le Mali voisin en 2015.

Près de 1 100 personnes sont mortes et plus d’un million de personnes ont fui leurs maisons.

Selon des sources, les trois Européens travaillaient au Burkina Faso Crédit: AFP

En janvier de cette année, un prêtre a disparu dans le sud-est du pays, faisant craindre qu’il ait été kidnappé.

En août dernier, le grand imam de la ville de Djibo, dans le nord du pays, a été retrouvé mort trois jours après que des hommes armés ont arrêté la voiture dans laquelle il voyageait et l’ont kidnappé.

En mars 2019, un prêtre à Djibo a été enlevé et en février 2018, un missionnaire catholique, Cesar Fernandez, a été assassiné dans le centre du pays.