Un travailleur blessé lors d’une nouvelle frappe russe sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, selon l’Ukraine

La compagnie d’électricité nucléaire d’État ukrainienne, Energoatom, a déclaré dimanche qu’un travailleur avait été blessé lorsque les forces russes ont de nouveau bombardé la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe, samedi soir.

Le site de l’installation de stockage à sec de l’usine, où 174 conteneurs contenant du combustible nucléaire usé sont stockés à l’air libre, a été touché par des attaques à la roquette, a déclaré Energoatom sur l’application de messagerie Telegram.

Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) avait fait part samedi de ses vives inquiétudes concernant le bombardement de la veille à Zaporizhzhia, affirmant que l’action montrait le risque d’une catastrophe nucléaire.

L’usine de Zaporizhzhia a été capturée par les forces russes au début de la guerre, mais est toujours dirigée par des techniciens ukrainiens.

Des obus ont frappé une ligne électrique à haute tension vendredi dans l’installation nucléaire, incitant ses opérateurs à déconnecter un réacteur alors qu’aucune fuite radioactive n’a été détectée.

Les deux parties se sont mutuellement accusées samedi de se livrer au “terrorisme nucléaire”. Energoatom a blâmé la Russie pour les dégâts tandis que le ministère russe de la Défense a accusé les forces ukrainiennes d’avoir bombardé l’usine.

Dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à une réponse internationale plus forte à ce qu’il a qualifié de “terreur nucléaire” russe.

Lors d’un appel téléphonique avec le président du Conseil européen Charles Michel, Zelenskyy a appelé à l’imposition de sanctions contre l’industrie nucléaire russe et le combustible nucléaire, a écrit le dirigeant ukrainien sur Twitter.

Plus de navires autorisés à partir

Ailleurs, quatre autres navires transportant des cargaisons agricoles bloqués par la guerre ont reçu dimanche l’autorisation de quitter la côte ukrainienne de la mer Noire, dans le cadre d’un accord d’exportation de céréales bloquées depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a près de six mois.

L’organisme chargé de superviser l’accord international destiné à faire sortir quelque 18 millions de tonnes de céréales d’Ukraine et à nourrir les populations pauvres d’Afrique, du Moyen-Orient et de certaines régions d’Asie a déclaré que les navires chargés devaient quitter Tchornomorsk et Odessa lundi.

Les moniteurs ont déclaré que les navires transporteraient plus de 155 000 tonnes de maïs combinés. Un transporteur est à destination d’Istanbul, un autre se dirige vers Nantong en Chine et un troisième se dirige vers le port turc d’Iskenderun sur la Méditerranée.

Le quatrième navire autorisé au départ transporte plus de 5 900 tonnes d’huile de tournesol à destination de Monopoli, en Italie.