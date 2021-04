Un TRAVAILLEUR organisant les Oscars de dimanche soir aurait été agressé après que le spectacle ait été déplacé dans la zone de «crime élevé» de la gare Union, selon les rapports.

Le travailleur de la production des Oscars aurait été choisi plus tôt cette semaine alors que la mise en place du 93e spectacle annuel était en cours.

Un travailleur d’un Oscar aurait été agressé à la gare Union la semaine dernière Crédits: Getty

Le spectacle a eu lieu cette année dans un « point chaud pour les sans-abri » Crédit: AP

TMZ rapporte que l’attaquant, qui a fui les lieux, n’a pas encore été arrêté.

On ne sait pas si le travailleur a subi des blessures ou ce qui lui a été volé.

La cérémonie des Oscars 2021 a été déplacée à Union Station, une gare du centre-ville de Los Angeles, en raison de la pandémie de coronavirus.

L’événement a eu lieu au Dolby Theatre à Hollywood au cours des 18 dernières années.

Un autre homme aurait été arrêté après avoir pénétré par effraction dans le montage du spectacle Crédits: Getty

La cérémonie a été déplacée à la gare Union en raison de la pandémie Crédit: AFP

Beaucoup ont remis en question le déménagement, les trains circulant toujours dans la gare alors que les Oscars étaient en cours.

Le taux de criminalité dans la région a également été mis en évidence alors que la communauté locale des sans-abri prétend avoir été forcée de déménager.

TMZ a affirmé qu’un autre incident criminel s’est produit dimanche sur les lieux.

Une personne aurait été accusée de batterie après avoir franchi les barricades et passé le contrôle de sécurité dans une section fermée de la station.

La cérémonie a dû être considérablement réduite cette année en raison de la pandémie en cours.

Seulement 170 personnes étaient présentes à la gare Union dimanche soir.

La gare Union n’a accueilli que 170 participants dimanche Crédits: Getty

Les Oscars plus tard dans l’année alors que les restrictions Covid ont été mises en place Crédit: AFP

La zone est considérée comme un «point chaud pour les sans-abri» car la gare est utilisée par des centaines de sans-abri.

Certains ont affirmé avoir été «forcés de sortir» pour faire place au spectacle.

« Ils sont venus nous voir il y a environ une semaine pour nous dire que nous devions déménager vendredi 18 heures parce qu’ils essayaient de nettoyer pour les Oscars et ils nous ont dit que si nous ne bougions pas, ils allaient simplement démolir nos affaires », un sans-abri a déclaré à Fox 11.

« Ils nous ont forcés à aller au Grand Hotel le 3 et Figueroa et ils ont expulsé tout le monde de la gare Union pour que l’image soit meilleure. »

Le membre du conseil municipal, Kevin De Leon, a nié les allégations.

« Alors que la 93e cérémonie des Oscars a lieu à la gare Union cette année, et malgré des rumeurs irresponsables, AUCUN résident non logé n’est obligé de déménager », a-t-il déclaré à Fox 11 dans un communiqué.

Un représentant des Oscars a également nié les allégations.

Ils ont déclaré que l’Académie avait travaillé avec «des organisations à but non lucratif de la communauté, du comté et de la ville pour limiter les perturbations pour la population des sans-abri de la gare Union, y compris la Los Angeles Homeless Services Authority et People Assisting the Homeless».

Le comté de Los Angeles compte 91 000 sans-abri, dont beaucoup sont situés dans le centre-ville de Los Angeles.