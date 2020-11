Un travail pour la vie ou pas? Un fossé de classe s’approfondit au Japon

TOKYO – Pendant plus d’une décennie, Setsuko Hikita a passé ses journées de travail à vendre des collations et des journaux dans les entrailles du métro animé de Tokyo. Au milieu du chaos des trajets matinaux et de la bousculade pour prendre le dernier train pour rentrer chez elle, elle a gardé les minuscules kiosques de ses employeurs un havre de commerce bien ordonné. Son entreprise lui a déjà décerné une citation pour son dévouement et son travail acharné. Ce que cela ne lui a pas donné, c’est un salaire égal. Sur une période de 10 ans, Mme Hikita a gagné environ 90 000 $ de moins que bon nombre de ses collègues et elle s’est vu refuser des avantages comme une allocation de retraite. Ce n’était pas parce qu’ils avaient plus d’expérience ou étaient plus compétents. C’était simplement qu’ils avaient un statut d’emploi à vie et elle n’en avait pas. Alors Mme Hikita a intenté un procès. Le mois dernier, après plus de six ans, la Cour suprême du pays a rendu un verdict: son employeur n’était pas obligé de lui verser la même allocation de retraite – un paiement forfaitaire au moment de quitter l’entreprise – qu’elle accordait à des collègues qui effectuaient un travail identique.

Cette décision est l’une des deux décisions judiciaires récentes qui menacent de resserrer davantage le fossé de longue date au Japon entre les travailleurs dits réguliers, qui ont un emploi à vie et les avantages connexes, et les rangs croissants de travailleurs non réguliers, dont beaucoup sont des femmes. Les effets de ces divisions ont été particulièrement prononcés lors de la pandémie de coronavirus. Lorsque l’économie japonaise a connu ses pires mois à la fin du printemps et au début de l’été, les entreprises ont licencié des dizaines de milliers de travailleurs non réguliers, les femmes supportant le plus gros des pertes d’emplois. De nombreux employés réguliers ont été mis en congé, conservant leur poste. Les préoccupations concernant la précarité des travailleurs non réguliers sont bien antérieures à la pandémie. Les employeurs ont, pendant des années, rogné sur le système de l’emploi à vie qui a évolué au Japon après la Seconde Guerre mondiale, faisant valoir qu’une flexibilité accrue pour embaucher et licencier des employés augmentera l’efficacité économique. Aujourd’hui, près de 37 pour cent de la population active du pays, soit plus de 20,6 millions de travailleurs, sont des employés non réguliers, selon les dernières statistiques du gouvernement, contre environ 16 pour cent au début des années 80. Parmi les femmes japonaises sur le marché du travail, plus de la moitié sont des employées non régulières – un exemple des limites de la volonté du Japon ces dernières années d’élever les femmes sur le lieu de travail, un programme connu sous le nom de womenomics. Le Premier ministre Yoshihide Suga, s’adressant au Parlement ce mois-ci, a souligné la nécessité de lutter contre la hausse du chômage des travailleurs non réguliers, et des femmes en particulier, s’engageant à «prendre fermement les mesures nécessaires».

De telles promesses ne semblent que trop familières aux militants syndicaux. Ils craignent que les décisions de la Cour suprême n’aient «jeté l’eau froide» sur de tels vœux de réforme du système, a déclaré Shigeru Wakita, professeur émérite de droit du travail à l’Université Ryukoku. La loi japonaise exige que les entreprises évitent les différences «déraisonnables» dans la façon dont elles traitent les employés, mais le sens du terme est mal défini. Dans le cas du procès de Mme Hikita et d’un autre procès intenté par une employée d’une école de médecine d’Osaka, les juges ont jugé que les organisations n’avaient pas enfreint cette norme malgré de vastes lacunes en matière de rémunération et d’autres avantages.

«Si les tribunaux ne reconnaissent pas cette affaire comme déraisonnable, alors qu’est-ce qui est déraisonnable?» a demandé Mitsuteru Suda, président d’un syndicat à Tokyo. Une tentative de réponse à cette question est venue lorsque le tribunal a rendu une troisième décision le mois dernier sur les conditions des travailleurs non réguliers. Les juges se sont prononcés en faveur des plaignants qui avaient poursuivi leur employeur, Japan Post, après avoir refusé de leur payer des heures supplémentaires pour aider à faire face à la hausse des livraisons autour du Nouvel An, la fête la plus importante du Japon. Mais même cette décision est susceptible de légitimer davantage le système d’emploi en vigueur, a déclaré M. Suda. Bien que la décision obligera l’entreprise à réévaluer ses pratiques d’emploi, elle n’a trouvé à redire qu’au degré de discrimination, et non à la pratique elle-même. «La décision est du côté des employeurs, donnant un cachet d’approbation de la discrimination», a-t-il déclaré. «C’est inacceptable.»