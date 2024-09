« Un travail exceptionnel » — Brancaccio du Windsor Star organise une exposition de photos d’actualité

Photographie de Dan Janisse / Étoile de Windsor

Contenu de l’article Tragédies, triomphes et mises en échec épiques. Pendant 41 ans, les habitants de Windsor, du comté d’Essex et même de Détroit et au-delà ont vu leur vie reflétée à travers l’objectif de Nick Brancaccio du Windsor Star, qui a pris plus de photos que quiconque dans la longue histoire du journal. Une nouvelle exposition retraçant cette carrière de photojournaliste sans précédent, organisée par le journaliste lui-même, devrait ouvrir ses portes au centre-ville de Windsor.

Contenu de l’article Après sa retraite, Brancaccio a passé plus d’un an à fouiller dans ses archives pour trouver les points forts d’un corpus massif d’œuvres primées qui s’étendent des chambres noires à l’ère numérique. « Certaines années, j’avais plus de 500 signatures », a déclaré Brancaccio, 67 ans, qui a pris sa retraite du Windsor Star en avril 2021. « Le simple volume de tout cela est époustouflant. Une photo vous mène à une autre, puis à une autre. « On revit en quelque sorte les missions. » Windsor in Focus: Forty Years Through the Lens of Nick Brancaccio ouvre ses portes le 14 septembre au Musée Chimczuk, à l’intérieur d’Art Windsor-Essex au 401 Riverside Dr. W. La réception débutera à 13 heures avec le discours d’ouverture du rédacteur en chef du Windsor Star, Craig Pearson, suivi de quelques mots de Brancaccio. « Et puis nous ouvrirons les portes et verrons ce que Nick a », a déclaré Brancaccio. Photographie de Dan Janisse / Étoile de Windsor L’exposition, qui durera six mois, sera la plus grande et la plus longue exposition de photos du Windsor Star depuis les 164 ans d’histoire du journal. Elle comprendra plus de 50 photos exposées, ainsi qu’un diaporama d’autres images. « C’est incroyable que Nick organise une exposition mettant en valeur son travail exceptionnel », a déclaré Pearson. « Il a pris plus de photos pour le Windsor Star que quiconque dans l’histoire.

Contenu de l’article « Ayant moi-même travaillé avec lui sur de nombreuses missions, je sais que ce sera une exposition extraordinaire. J’ai hâte de la voir. Elle met en valeur la qualité du travail que le Windsor Star réalise au quotidien. » Photographie de NICK BRANCACCIO / Étoile de Windsor Photographie de Nick Brancaccio / Étoile de Windsor Brancaccio, qui a grandi dans le centre-ville de Windsor, a toujours eu un lien avec le Star. L’un de ses premiers emplois a été celui de livreur de journaux. Sa première expérience en tant que photographe pour le Star remonte à 1980, lorsqu’on lui a proposé de travailler le samedi soir. Il passait ses nuits à répondre aux appels reçus par les scanners de la police, un domaine dans lequel il avait déjà de l’expérience. « Quand j’étais enfant, nous avions l’habitude de suivre les appels des scanners », a déclaré Brancaccio. « Je connaissais donc ce système. Et c’est ce que nous faisions, nous poursuivions la police. » C’était une belle carrière de travailler pour le journal de ma ville natale Toujours passionné par la couverture de l’actualité et le journalisme de rue, Brancaccio estime que certains de ses meilleurs travaux ont été consacrés aux premiers intervenants, aux incendies qui font rage et aux sauvetages dramatiques. « Dans certains cas, ces opérations sauvent des vies », a-t-il déclaré. « Dans d’autres cas, ce n’est pas le cas. Dans notre métier, nous devons parfois couvrir des tragédies. Ce n’est pas toujours agréable, mais c’est la vie. » Photographie de Dan Janisse / Étoile de Windsor Photographie de Nick Brancaccio / Étoile de Windsor Malgré quelques prétendants au titre, il n’a pas été facile de réduire 40 ans de couverture médiatique à 50 photos. Mais il avait une stratégie.

Contenu de l’article « Allez d’abord voir ceux qui vous ont valu des prix. » Répartis entre les Ontario Newspaper Awards, l’Ontario News Photographers Association et le Canadian Press Picture of the Month, Brancaccio a reçu 36 nominations et 13 premières places. Une autre chose qui l’a frappé en fouillant dans les cartons de photos entreposés dans son garage et son sous-sol, c’est le nombre de célébrités qu’il a photographiées. Cette longue liste comprend la grande ballerine canadienne Karen Kain, Gordie Howe, Arnold Palmer, Mickey Rooney, Diana Ross et les Supremes, les Rolling Stones et même NSYNC. Photographie de Nick Brancaccio / Étoile de Windsor Photographie de Nick Brancaccio / Étoile de Windsor Photographie de Brancaccio, Nick / Ville Brancaccio a déclaré qu’il avait pris l’une de ses photos les plus mémorables lors du cinquième match de la finale de la Conférence Ouest de la LNH en 1996 au Joe Louis Arena. La photo, montrant Claude Lemieux de l’Avalanche du Colorado volant la tête en bas dans les airs après une mise en échec de Vladimir Konstantinov des Red Wings de Detroit, a fait la une des journaux partout en Amérique du Nord. Recommandé par la rédaction Une exposition rendant hommage aux célébrations du Jour de l’émancipation de Windsor s’ouvre au Musée Chimczuk « Windsor à une époque différente » — Une exposition des archives du Star offre un aperçu historique du Freedom Festival Les meilleures photos d’actualité de 2020 du photographe Nick Brancaccio « C’était une belle carrière de travailler pour le journal de ma ville natale », a déclaré Brancaccio. « J’ai travaillé avec des centaines de rédacteurs, de reporters et de photographes talentueux et compétents. J’ai appris de chacun d’eux. « Et je ne dis pas ça pour rien. À l’époque, au Windsor Star, on se sentait comme dans une famille. » [email protected] Photographie de Nick Brancaccio / Étoile de Windsor Photographie de Nick Brancaccio / Étoile de Windsor Photographie de Nick Brancaccio / Étoile de Windsor Photographie de Nick Brancaccio / Étoile de Windsor Étoile de Windsor Photographie de Dan Janisse / Étoile de Windsor

