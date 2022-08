Un travail de détective participatif réduit la fenêtre de la disparition du portrait de Winston Churchill

Grâce à un public de détectives, le Château Laurier a annoncé qu’un célèbre portrait de Winston Churchill semble avoir été retiré des murs de l’hôtel l’hiver dernier, pendant une semaine et demie pendant les vacances.

Après l’annonce du vol lundi, les gens ont commencé à envoyer à l’hôtel des photos qu’ils avaient prises de l’impression signée par le célèbre photographe canadien Yousuf Karsh, selon Geneviève Dumas, directrice générale de l’hôtel Fairmont au centre-ville d’Ottawa.

« C’était quelque chose de très cher au cœur des gens d’Ottawa, le portrait de Karsh Winston Churchill. Tout le monde a été si gentil de nous envoyer toutes sortes de photos et d’informations qu’ils pouvaient partager avec nous, ce qui nous a aidés », a déclaré Dumas.

Mardi, la dernière photo soumise du vrai portrait a été prise le 25 décembre 2021, et le correspondant de CBC à Washington, Paul Hunter, a pris la première photo connue du faux le 6 janvier de cette année.

REGARDER | Château Laurier demande l’aide du public en cas de disparition du portrait de Winston Churchill

Château Laurier demande l’aide du public en cas de disparition du portrait de Winston Churchill Geneviève Dumas, directrice générale du Château Laurier, affirme que le personnel a pu déterminer exactement quand le portrait original a été volé grâce aux photos envoyées par le public. Maintenant, elle espère que quelqu’un fournira des informations qui permettront de récupérer l’image.

Les gens aiment un vol d’art et ont partagé des idées sur l’endroit où le portrait pourrait être.

Mais le mystère n’est pas encore résolu.

Quiconque a pu voir quelque chose de louche à Noël dernier, ou qui pourrait avoir des photos prises entre le 25 décembre 2021 et le 6 janvier 2022, est encouragé à contacter l’hôtel, a déclaré Dumas.

Geneviève Dumas, directrice générale du Fairmont Château Laurier, demande à toute personne susceptible d’avoir des photos prises entre le 25 décembre 2021 et le 6 janvier 2022 de contacter l’hôtel. (Matthieu Kupfer/CBC)

Ne romantisez pas les braquages ​​d’art, dit le récupérateur

Alors que l’intérêt semble aider l’enquête, un homme qui récupère des œuvres d’art volées pour gagner sa vie veut écraser toute idée que les vols d’œuvres d’art font de bons films de braquage.

“Ce n’est pas romantique, ce n’est pas excitant et ça ne devrait pas l’être”, a déclaré Christopher Marinello, avocat et PDG d’Art Recovery International.

“Je traite les criminels de l’art comme de vulgaires voyous, comme des criminels sans cœur, sans visage et maléfiques qui cherchent juste à gagner de l’argent aux dépens de nous tous”, a-t-il déclaré. “Ils emportent des œuvres d’art qui nous appartiennent à tous pour en profiter.”

Marinello a déclaré qu’il était également faux d’imaginer le voleur comme un amoureux de Winston Churchill ou de la photographie de portrait. Au lieu de cela, ils doivent être compris comme ayant simplement fait leurs recherches sur la valeur de l’impression.

Un autre tirage du portrait de Churchill vendu il y a deux ans chez Sotheby’s pour 81 000 $, a déclaré Marinello, et il n’a pas la même histoire que le tirage de l’hôtel.

Christopher Marinello, PDG d’Art Recovery International, a déclaré qu’il avait pris en charge un certain nombre d’affaires d’art volées au Canada au cours de la dernière année. (Soumis par Christopher Marinello)

Karsh et sa première épouse ont vécu au Château Laurier pendant 18 ans et son atelier y a été logé jusqu’en 1992, un lien qui fait l’empreinte de l’hôtel Le lion rugissant portrait plus précieux, dit Marinello.

Il a suggéré que cela pourrait valoir plus de 100 000 $.

Marinello a également hésité à l’idée que le vol d’art peut augmenter sa valeur. Alors que le vol du Mona Lisa augmenté sa réputation, il n’est pas allé au-delà, a-t-il dit.

“Je ne dirais jamais que voler quelque chose va augmenter en valeur parce que les criminels sont horribles avec les œuvres d’art. Je veux dire, j’ai travaillé sur des cas où des peintures de 6 millions de dollars ont été réduites à 1 million de dollars parce qu’elles l’ont roulé dans le mauvais sens.”

Les œuvres d’art volées ont été récupérées moins de 5 % du temps

Art Recovery International est impliqué dans de nombreuses enquêtes après que la police a terminé la leur, souvent par une compagnie d’assurance, mais moins de 5% des œuvres d’art volées sont restituées, a déclaré Marinello.

C’est un type de vol courant, et il a dit qu’il avait travaillé sur un certain nombre d’autres cas canadiens au cours de la dernière année seulement.

Mais il est difficile de dire à quel point il est courant, selon Bonnie Czegledi, avocate internationale spécialisée dans l’art et le patrimoine culturel.

Contrairement à d’autres pays, elle a déclaré que le Canada n’avait pas de groupe de travail dédié – comme l’unité des crimes artistiques du FBI – axé uniquement sur la recherche d’œuvres d’art volées.

“Les Américains et d’autres pays prennent cela au sérieux parce que nous savons maintenant que le vol d’œuvres d’art et le vol du patrimoine culturel financent le terrorisme”, a-t-elle déclaré à CBC Radio. Tout en un jour.

Le Canada ne tient pas non plus de statistiques sur le type d’art volé, la fréquence et les personnes ciblées, ce qui pourrait aider à identifier les tendances et à prévenir de futurs vols, a déclaré Czegledi.

Tout en un jour10:29Célèbre portrait de Winston Churchill porté disparu d’un hôtel d’Ottawa dans un vol d’art présumé Bonnie Czegledi, avocate internationale spécialisée dans l’art et le patrimoine culturel, nous parle de la fréquence des vols d’œuvres d’art au Canada

Vérifiez les lieux de copie près de l’hôtel, suggère un expert

Il est probable que le personnel du Château Laurier passe au peigne fin les registres des invités et prenne des notes sur les anciens employés mécontents, a déclaré Marinello.

Le voleur aurait pu essayer de vendre l’impression immédiatement après l’avoir prise, soit en ligne, soit par l’intermédiaire d’une maison de vente aux enchères, et il a suggéré de vérifier dans les magasins à proximité qui offrent des services de copie pour voir si quelqu’un se souvient d’avoir fait une photocopie.

Étant donné que l’impression signée est l’une des nombreuses existantes, Marinello a déclaré qu’il y avait de fortes chances que le vendeur s’en sorte en le déchargeant aux enchères.

Les maisons de vente aux enchères ont pour objectif de gagner de l’argent, a-t-il déclaré, et si certaines ont des départements entiers consacrés à la recherche de la lignée des œuvres d’art, d’autres n’effectuent aucune diligence raisonnable.

Et même s’il est trouvé, il pourrait y avoir d’autres obstacles à l’hôtel pour récupérer l’empreinte.

“Vous êtes à côté d’une province très inhabituelle au Canada que je trouve extrêmement frustrante pour le travail que je fais”, a déclaré Marinello.

La loi québécoise permet aux propriétaires d’œuvres d’art qui les ont achetées sans savoir qu’elles ont été volées de les conserver ou de négocier un règlement pour leur restitution. Ce n’est pas le cas dans le reste du Canada, a déclaré Marinello.

L’enquête de la police d’Ottawa se poursuit et la police a déclaré à CBC qu’elle avait affecté des enquêteurs à l’affaire.