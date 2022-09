Un transporteur américain fait une visite rare – RT World News

L’USS Ronald Reagan a accosté en Corée du Sud en préparation d’exercices militaires

L’USS Ronald Reagan est arrivé vendredi dans le port sud-coréen de Busan, avant les premiers exercices militaires conjoints américano-sud-coréens impliquant un porte-avions depuis 2017. Avant son arrivée, le porte-avions à propulsion nucléaire a passé l’été dans le sud de la Chine. mer au milieu des tensions avec la Chine au sujet de Taïwan.

Arrivé avec deux autres navires de son groupe aéronaval, le Ronald Reagan accueillera des dignitaires américains et sud-coréens à quai à Busan, avant de quitter le port dans les prochains jours pour des exercices.

Bien que la marine américaine n’ait fait aucune mention de la Corée du Nord dans un communiqué annonçant la visite du porte-avions, le commandant du groupe de frappe, le contre-amiral Michael Donnelly, a déclaré aux journalistes que les exercices signalaient que les marines américaine et sud-coréenne “sont interopérables et intégrés pour faire face à tout défi ou menace.”

La marine sud-coréenne a déclaré que les exercices démontrent “la ferme résolution de l’alliance Corée-États-Unis en faveur de la paix et de la stabilité dans la péninsule coréenne”.















Le Ronald Reagan s’est rendu pour la dernière fois à Busan en 2017, lorsque les États-Unis ont envoyé trois porte-avions pour des exercices avec les Sud-Coréens en réponse aux tests de missiles nord-coréens. Les exercices ultérieurs ont été reportés ou réduits en raison de la sensibilisation diplomatique de l’ancien président Donald Trump en Corée du Nord à partir de 2018 et de la pandémie de Covid-19 à partir de 2020.

Les derniers exercices surviennent alors que les États-Unis pensent que Pyongyang se prépare à effectuer son premier essai nucléaire depuis 2017. Le dirigeant du pays, Kim Jong-un, a intensifié les essais d’artillerie et de missiles ces derniers mois, auxquels les États-Unis ont répondu en envoyant six F -35 avions de chasse furtifs en Corée du Sud pour une série d’exercices en juillet. Pyongyang considère les exercices américains comme “provocation” et la preuve qu’elle doit renforcer son programme nucléaire.

Avant d’arriver à Busan, l’USS Ronald Reagan a passé quatre mois dans le Pacifique occidental et la mer de Chine méridionale, patrouillant près de Taïwan alors que la Chine lançait des exercices militaires à grande échelle le mois dernier à la suite d’une visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taipei. Le transporteur de 1 000 pieds est ensuite retourné à son port d’attache de Yokosuka, au Japon, avant de se diriger vers Busan.