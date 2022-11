Un transporté à l’hôpital à la suite d’un accident dans la zone de conservation de Cary – Shaw Local

Les pompiers ont d’abord été incapables de trouver deux véhicules signalés au district de protection contre les incendies de Cary par les services d’urgence embarqués de SiriusXM, a déclaré un porte-parole du district.

Un appel est arrivé du service à 16h46 samedi, signalant un accident de deux véhicules dans le bloc 3400 de l’autoroute du Nord-Ouest, qui est également la route 14, mais les pompiers n’y ont rien trouvé, a déclaré le porte-parole Alex Vucha.

Après une enquête plus approfondie, les adjoints du bureau du shérif du comté de McHenry ont trouvé deux véhicules gravement endommagés correspondant à la description initiale à un demi-mile à l’intérieur de la zone de conservation de Hollows, a déclaré Vucha. Les pompiers ont été immédiatement réexpédiés vers une aire de pique-nique à l’intérieur du parc et sont arrivés quelques minutes plus tard, a-t-il déclaré.

Le conducteur d’une fourgonnette a été emmené à l’hôpital Advocate Good Shepherd de Barrington à la suite d’un accident le samedi 12 novembre 2022 dans la zone de conservation de Hollows à Cary. (Fourni par le district de protection contre les incendies de Cary)

La conductrice d’une fourgonnette, qui était seule dans son véhicule, a été extraite par les pompiers et emmenée à l’hôpital Advocate Good Shepherd de Barrington avec des blessures mineures, a déclaré Vucha.

Le deuxième véhicule, une camionnette Chevy, a été retrouvé dans la limite des arbres à environ 200 pieds de la fourgonnette, a déclaré Vucha. Deux occupants masculins de la camionnette ont refusé un traitement médical.

Le bureau du shérif du comté de McHenry enquête sur l’accident, a déclaré Vucha.