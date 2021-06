Un transgenre salvadorien tué malgré une longue recherche de sécurité

Nolasco a déclaré qu’à San Miguel, à environ 150 kilomètres à l’est de la capitale, la communauté transgenre subit un harcèlement constant de la part de résidents intolérants et de gangs. Ils se font jeter des pierres, sont battus et extorqués. S’ils vont à la police pour faire un rapport, ils sont insultés et humiliés. « Ne venez pas ici pour revendiquer des droits, car il n’y a pas de droits pour vous », leur dit la police, a déclaré Nolasco.