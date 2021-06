Un transfuge nord-coréen dit que les collèges américains réveillés sont PIRE que sa patrie de dictature pour étouffer la liberté d’expression – The Sun

Un transfuge nord-coréen a déclaré que l’avenir des États-Unis était aussi « sombre » que son ancien pays, ciblant les opinions qu’elle a vécues lors de ses études dans une université prestigieuse et la façon dont l’Amérique voit ses capacités de réflexion critique être supprimées.

Yeonmi Park, 27 ans, a été transférée à l’Université Columbia d’une université sud-coréenne en 2016, où elle a dit qu’elle voyait de nombreuses similitudes avec ce qu’elle a rencontré en Corée du Nord.

Une transfuge nord-coréenne, Yeonmi Park, 27 ans, a fait des comparaisons entre son ancien pays et les États-Unis

Park a déclaré qu'elle avait connu des niveaux extrêmes de rectitude politique à l'Université de Columbia, qu'elle aurait commencé à fréquenter en 2016

S’adressant à Fox News, Park a déclaré: « Je m’attendais à ce que je paie cette fortune, tout ce temps et cette énergie, pour apprendre à penser. Mais ils vous obligent à penser comme ils veulent que vous pensiez.

« J’ai réalisé, wow, c’est fou. Je pensais que l’Amérique était différente mais j’ai vu tellement de similitudes avec ce que j’ai vu en Corée du Nord que j’ai commencé à m’inquiéter. »

Park a déclaré que les similitudes qu’elle avait vécues comprenaient la culpabilité collective, le sentiment anti-occidental et le politiquement correct.

Pendant l’orientation, a déclaré Park, elle a ressenti la négativité d’un membre du personnel universitaire lorsqu’elle a dit qu’elle aimait la littérature classique telle que Jane Austen.

COMPARAISONS EN CORÉE DU NORD

Park se souvient : « J’ai dit ‘J’aime ces livres’. Je pensais que c’était une bonne chose.

« Puis elle a dit : ‘Saviez-vous que ces écrivains avaient une mentalité coloniale ? Ils étaient racistes et fanatiques et vous lavent inconsciemment le cerveau.' »

S’adressant au New York Post, la jeune femme de 27 ans a également déclaré qu’elle ne pouvait pas croire qu’elle serait obligée de faire « autant de censure de moi-même » dans une université américaine.

« J’ai littéralement traversé le désert de Gobi pour être libre et j’ai réalisé que je ne suis pas libre, l’Amérique n’est pas libre », a-t-elle déclaré.

Yeonmi Park a fui la Corée du Nord à l’âge de 13 ans en 2007.

Park a fui la Corée du Nord à l'âge de 13 ans en 2007, écrivant plus tard un mémoire de ses expériences

Après avoir voyagé avec sa famille en Chine et en Corée du Sud, elle s’est rendue à l’université de New York en 2016.

Park a déclaré au Post : « Je pensais que les Nord-Coréens étaient les seules personnes qui détestaient les Américains, mais il s’avère qu’il y a beaucoup de gens qui détestent ce pays dans ce pays. »

Elle a ajouté : « Volontairement, ces personnes se censurent, se font taire, aucune force derrière cela. »

L’homme de 27 ans a également déclaré que les Américains sont obsédés par l’oppression, même s’il n’y a pas grand-chose dont ils ont été témoins de première main.

Elle a dit qu’elle était souvent confuse par les problèmes liés au genre et à la langue, en utilisant comme exemple la façon dont les classes demandaient aux élèves d’annoncer leurs pronoms préférés.

LUTTES AU COLLÈGE

Park a déclaré: « L’anglais est ma troisième langue. Je l’ai appris à l’âge adulte. Parfois, je dis encore ‘il’ ou ‘elle’ par erreur et maintenant ils vont me demander de les appeler ‘ils’? Comment diable puis-je intégrer cela dans mes phrases ? »

Finalement, a déclaré Yeonmi, elle « a appris à se taire » afin de maintenir une bonne moyenne générale et d’obtenir son diplôme.

Park a publié un mémoire, « In Order to Live », en 2015.

Elle a également accusé les établissements d’enseignement supérieur américains de priver les gens de la capacité de penser de manière critique.

Park a rappelé : « En Corée du Nord, je croyais littéralement que mon cher chef [Kim Jong-un] était affamé.

« C’est le gars le plus gros – comment peut-on croire ça? Et puis quelqu’un m’a montré une photo et m’a dit: » Regarde-le, c’est le gars le plus gros. Et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, pourquoi n’ai-je pas remarqué qu’il était gros ?’ Parce que je n’ai jamais appris à penser de manière critique. »

« C’est ce qui se passe en Amérique », a-t-elle poursuivi. « Les gens voient les choses mais ils ont complètement perdu la capacité de penser de manière critique. »

L’Université Columbia a été contactée pour commentaires.