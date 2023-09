Un trans-mausolée ouvre ses portes au Mexique

Le site commémoratif abritera les restes de 149 femmes transgenres, dont certaines sont mortes violemment

Des militants mexicains ont construit et inauguré un mausolée spécialement destiné aux femmes transgenres, a rapporté vendredi l’Associated Press. Le lieu de sépulture est le premier du genre dans le pays, et ses partisans affirment qu’il offrira un lieu de repos digne aux victimes de violences et à celles qui n’ont pas été réclamées par leurs familles.

Situé dans le quartier d’Iztapalapa à Mexico, le mausolée est construit en maçonnerie blanche avec des inserts de vitraux colorés. À l’intérieur du bâtiment, un petit autel est décoré dans le bleu et le rose du drapeau de la fierté transgenre et présente un mémorial à Paola Buenrostro, une prostituée transgenre abattue en 2016.

« Merci Paola, car en ton nom nous avons pu franchir une étape importante pour la communauté trans », » a déclaré le militant Kenya Cuevas lors de la cérémonie d’inauguration jeudi.

Cuevas a déclaré que certaines des personnes enterrées au mausolée ont été assassinées, tandis que d’autres sont mortes de causes naturelles mais n’avaient aucun membre de leur famille pour réclamer leurs corps.

En savoir plus Les tribunaux californiens peuvent saisir les enfants « transgenres » de leurs parents

Le Mexique a le deuxième taux de meurtres de personnes transgenres le plus élevé au monde, avec 25 femmes transgenres tuées au cours des six premiers mois de cette année, selon des militants LGBTQ.

Cependant, avec plus de 15 000 meurtres commis à travers le pays au cours de la même période, les personnes transgenres sont en fait légèrement moins susceptibles d’être assassinées au Mexique que n’importe qui d’autre, puisqu’elles représentent 0,25 % de la population et 0,17 % de toutes les victimes de meurtre, selon aux données de l’Institut national de statistique du Mexique et de Statista.

Plus de 58 % des 586 personnes LGBTQ tuées au Mexique entre 2017 et juillet 2023 étaient des femmes transgenres, selon les chiffres de l’Associated Press.