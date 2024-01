Un traitement révolutionnaire aide un garçon de 4 ans à combattre une maladie génétique rare

Un traitement révolutionnaire aide les jeunes enfants atteints d’une maladie génétique rare. Une famille locale appelle cela leur « miracle ». Lucas, quatre ans, adore les bons rendez-vous au parc, mais son préféré ? Jouer aux super-héros. De Superman à Spiderman, en passant par un pompier, Lucas est un grand fan de la façon dont ils font face aux problèmes liés à leur force de super-héros. Ses parents, Manuela Villa et Luis Toro, disent qu’il a toujours été ainsi. Mais même à un jeune âge, Lucas n’a pas tardé à devoir faire face à son propre combat dans la vie réelle. “Nous avons eu très tôt des inquiétudes concernant son développement moteur global. Il lui a fallu un certain temps pour pouvoir s’asseoir. Il lui a fallu plus de temps pour pouvoir commencer à manger. Il toussait en avalant, des liquides clairs, et je pense que le Le plus remarquable, c’est qu’il n’a jamais rampé”, explique Manuela Villa. L’enseignant de Lucas a également remarqué ses retards de développement, alors ses parents l’ont fait tester. Lucas a reçu un diagnostic de dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie génétique rare qui commence par une faiblesse musculaire dans les jambes et peut ensuite évoluer pour affecter le cœur et les poumons, et qui peut être mortelle. “C’est comme penser à ceci, ceci, cela ne peut pas arriver”, dit Luis Toro. “La première chose qui m’a semblé vraiment bloquée était son terminal. Cela va affecter combien de temps il va rester avec nous. Ça a pris du temps. C’est pour nous un sentiment de pouvoir même voir le diagnostic ou parler du fait qu’il a eu cela sans ressentir ce chagrin, cette tristesse et cette perte”, explique Villa. La dystrophie musculaire de Duchenne touche principalement les garçons. Le médecin de Lucas, le Dr. Partha Ghosh, du Boston Children’s Hospital, affirme qu’avec une intervention précoce et des médicaments, les gens vivent plus longtemps. un fauteuil roulant”, a déclaré Ghosh. L’été dernier, la FDA a approuvé une nouvelle thérapie génique pour les garçons âgés de 4 et 5 ans qui a le potentiel de ralentir, voire d’arrêter la progression de la maladie au fil du temps. Lucas était candidat et le premier patient “C’était comme si tous les morceaux s’étaient effondrés”, explique Villa. Quelques semaines plus tard, Manuela dit que quelque chose d’important s’est produit : “Nous avons commencé à voir ces choses que nous ne l’avions jamais vu faire auparavant. Il montait dans la voiture tout seul, vous savez, sur un scooter qu’il n’utilisait pas pour faire ça. Maintenant, il peut réellement sauter. Il peut sauter de quelques marches et atterrir sur ses pieds sans tomber, et bien le plus important, il tomberait toutes les cinq, six, peut-être dix marches. Il tombait rien qu’en marchant, et cela ne se produisait plus », explique Villa. Pour Lucas et sa famille, cela signifiait de l’espoir. Cependant, Ghosh dit qu’il est encore trop tôt pour évaluer véritablement l’impact de la nouvelle thérapie. « Il n’y a aucun moyen de le savoir autrement que de le regarder grandir, de le regarder se développer. Il n’y a donc pas de prise de sang. Il n’y a, vous savez, rien qui puisse nous rassurer. Mais j’ai l’impression que le simple fait d’avoir la possibilité de recevoir ce traitement nous a donné beaucoup d’espoir”, déclare Villa. “C’était un miracle pour nous”, déclare Toro. Les parents de Lucas disent qu’ils savent que seul le temps nous le dira, mais, dans le futur, En attendant, ils s’imprègnent du présent et capturent de nouvelles étapes de la super force de Lucas. Cela pourrait prendre des années avant que nous découvrions le véritable impact de la nouvelle thérapie génique. Ghosh dit qu’il espère que la FDA élargira la tranche d’âge des patients. avoir accès à cette thérapie et aux espoirs qui pourraient arriver dès ce printemps ou cet été.

