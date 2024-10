Un traitement plus court aux antibiotiques fonctionne contre les infections du sang

Un traitement antibiotique de 7 jours pour les patients hospitalisés pour des infections sanguines était tout aussi efficace qu’un traitement de 14 jours, selon les résultats de l’essai BALANCE randomisé et ouvert.

Parmi les patients atteints d’infections sanguines ayant reçu 7 jours d’antibiotiques, 14,5 % étaient décédés à 90 jours, contre 16,1 % de ceux ayant reçu 14 jours d’antibiotiques, pour une différence absolue de -1,6 % (IC à 95 % -4,0 à 0,8), a rapporté Nick Daneman, MD, MSc, de l’Université de Toronto, à la IDWeek réunion annuelle à Los Angeles.

Le résultat était cohérent dans l’analyse per protocole (-2,0 % de différence absolue, IC à 95 % -4,5 à 0,6) et dans l’analyse en intention de traiter (ITT) modifiée.

De plus, les résultats étaient généralement cohérents pour un large éventail de critères de jugement secondaires, notamment :

Mortalité hospitalière : 9,3 % pour le bras de 7 jours contre 10,3 % pour le bras de 14 jours (différence de risque absolu -1 %, IC à 95 % -2,9 à 0,9)

Mortalité en soins intensifs : 9,0 % contre 9,6 % (différence de risque absolu -0,6 %, IC à 95 % -3,2 à 1,9)

Durée d’hospitalisation : 10 jours vs 11 jours (différence absolue -1 jour, IC à 95 % -1,5 à -0,5)

Jours sans hospitalisation à 28 jours : 17 contre 15 (différence absolue 2 jours, IC à 95 % 0,8-3,2)

Jours sans antibiotiques à 28 jours : 19 contre 14 (différence absolue 5 jours, IC à 95 % 4,6-5,4)

« Nous n’avons pas été surpris par nos résultats, car un nombre croissant de recherches ont montré que des durées de traitement plus courtes sont suffisantes pour de nombreuses autres infections », a déclaré Daneman. Page Med aujourd’hui. « Mais les durées optimales de traitement antibiotique n’ont pas été déterminées pour les patients présentant une infection du sang, en particulier pour les patients gravement malades atteints de ces infections. »

Les sous-analyses ont montré que le régime antibiotique le plus court n’était pas non plus inférieur en termes de localisation du patient (c’est-à-dire, unité de soins intensifs ou service d’hôpital), de gravité de la maladie, de source d’infection, de différents types de syndromes infectieux, ainsi que de Gram négatif, Gram positif ou polymicrobien. infections.

« Un traitement de sept jours devrait être la stratégie générale pour la plupart des patients souffrant d’infections sanguines », a-t-il déclaré. Plus de la moitié des patients inscrits étaient gravement malades, a-t-il noté. « Nous savons donc que ce traitement est suffisamment efficace pour nos patients les plus malades. »

Il convient toutefois de noter que l’étude n’a pas démontré de réduction significative Clostridioides difficile infections ou résistance aux antibiotiques avec le régime antibiotique plus court, a déclaré Daneman.

Il a également souligné que l’essai excluait les patients neutropéniques, ceux ayant subi une transplantation et ceux souffrant d’infections causées par Staphylococcus aureus.

« Vous devez décider si vous pensez pouvoir généraliser [these findings] à vos patients transplantés ou à vos patients neutropéniques », a-t-il déclaré aux participants. « Et je déconseille de l’extrapoler à votre Staphylocoque doré patients jusqu’à ce que quelqu’un ait le temps de faire cet essai.

L’essai BALANCE a recruté 3 608 patients dans 74 hôpitaux répartis dans sept pays. Dans l’analyse ITT, 1 814 participants ont été randomisés dans le bras de traitement antibiotique de 7 jours et 1 794 dans le bras de traitement de 14 jours. Au moment de l’inscription, 55 % des patients étaient en soins intensifs.

Environ 75 % des infections ont été contractées dans la communauté, 13 % ont été acquises à l’hôpital et 11 % ont été acquises en soins intensifs. Les sources de bactériémie les plus courantes étaient les voies urinaires (42,2 %), l’abdomen (18,8 %), les poumons (13,0 %), les cathéters vasculaires (6,3 %) et la peau ou les tissus mous (5,2 %).

Les caractéristiques des patients étaient équilibrées entre les deux groupes, avec un âge moyen de 70 ans. Environ 32 % souffraient de diabète et 22 % de tumeurs malignes d’organes solides. Environ 12 % étaient immunodéprimés et le même pourcentage souffrait d’insuffisance rénale.

Plus de 70 agents pathogènes ont été isolés à partir d’hémocultures de référence et étaient représentatifs des bactéries observées dans les études de surveillance, y compris « tous les coupables habituels et un grand mélange d’organismes à Gram négatif et à Gram positif », a déclaré Daneman.

Les trois principaux agents pathogènes étaient Escherichia coli (44%), Klebsiella spp (15%) et Entérocoque spp (7 %). Autres agents pathogènes courants inclus Streptocoque spp, Pseudomonascoagulase négative Staphylocoque, Entérobactérie spp, Protée spp, et Serratie spp.

« En tant que communauté, je pense que nous avons tous commencé à réaliser au cours des dernières années que nous ne voulons pas traiter les patients trop longtemps, car cela entraîne une pression plus sélective sur notre flore, un risque plus élevé de C. difficile« , plus de risques d’événements indésirables et des coûts plus élevés », a déclaré Daneman aux participants. Les durées excessives de traitement sont le principal contributeur aux jours inutiles d’utilisation d’antibiotiques, a-t-il déclaré.

Les limites de l’étude comprenaient sa conception ouverte, l’exclusion de certains patients et le risque de non-respect de la durée de traitement assignée.

