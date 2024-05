Un traitement par cellules souches réussi pour le diabète de type 2

Le diabète est l’un des problèmes mondiaux le plus grand des problèmes de santé, une maladie incurable. Vous pouvez vivre avec le diabète tant que votre maladie est diagnostiquée le plus tôt possible et tant que vous avez accès aux options de traitement actuellement disponibles. Cela inclut l’accès à l’insuline, un traitement clé pour gérer la glycémie.

Se débarrasser du diabète est actuellement impossible, mais des recherches sont en cours pour trouver un remède. Le dernier développement vient de Chine, où des médecins de Shanghai affirment avoir guéri avec succès le diabète de type 2 chez un patient de 59 ans. Les chercheurs ont utilisé des cellules souches du sang du patient pour relancer le pancréas et lui permettre de produire sa propre insuline.

Après 11 semaines, le patient a arrêté l’insuline, puis les autres médicaments oraux pour la gestion du diabète ont été progressivement réduits. Quelque 33 mois plus tard, son pancréas continue de produire lui-même de l’insuline.

Le diabète de type 2 est un diabète acquis et ne nécessite pas toujours une insulinothérapie. C’est aussi le type le plus répandu des deux. Le diabète de type 1 est celui avec lequel vous êtes né et il est insulino-dépendant.

Le diabète peut entraîner toutes sortes de complications, surtout s’il est mal géré ou non traité. La maladie peut toucher d’autres organes comme le cœur et les reins. Le patient de 59 ans participant à l’étude avait des antécédents de diabète de type 2 depuis 25 ans. L’homme a développé une néphropathie diabétique terminale, un problème rénal qui a nécessité une greffe de rein en juin 2017.

Quelques années plus tard, il a développé un mauvais contrôle de sa glycémie. Ceci, combiné au risque associé à la greffe de rein, a convaincu les médecins de poursuivre l’option de traitement par cellules souches.

Les chercheurs ont dérivé des cellules souches du sang du patient, les transformant en cellules d’îlots pancréatiques, qui gèrent la production d’insuline. Ils ont transplanté les cellules obtenues dans le pancréas du patient, qui a ensuite formé un nouveau tissu pancréatique capable de produire de l’insuline.

La procédure a réussi et le nouveau tissu pancréatique a commencé à produire de l’insuline. Après 11 semaines, le patient a arrêté de lui administrer de l’insuline externe, signe que les cellules souches greffées fonctionnaient comme prévu.

L’année suivante, les médecins ont également réduit la dose de médicaments oraux contre le diabète, ce qui a aidé le patient à contrôler sa glycémie. Ils ont fini par arrêter complètement le traitement oral.

En mai 2024, le patient reste insulino-indépendant environ 33 mois après la greffe de cellules souches. Cela signifie effectivement que son diabète de type 2 a été guéri.

Cependant, le patient continuera probablement à être observé pendant des années pour s’assurer du bon fonctionnement du pancréas.

En tant que membre de ma famille atteint de diabète, je m’intéresse depuis longtemps aux moyens de surveiller cette maladie et d’en assurer une bonne prise en charge.

C’est pourquoi j’ai hâte de voir des entreprises comme Apple et Samsung développer des moyens non invasifs de mesurer la glycémie à l’aide d’appareils portables comme l’Apple Watch et la Galaxy Watch. De telles avancées technologiques contribueraient à la détection précoce du risque de diabète et à la gestion du traitement après le diagnostic.

Cas de diabète dans le monde en 2021 et projections pour 2030 et 2045. Source de l’image : Fédération internationale du diabète

Comme le montre la Fédération internationale du diabète projections ci-dessus, le nombre de cas de diabète dans le monde est appelé à augmenter considérablement dans les années à venir, surtout en l’absence de remède. Quelque 537 millions d’adultes vivent actuellement avec le diabète, et ce chiffre devrait atteindre 783 millions d’ici 2045.

Plus le traitement est efficace, meilleure sera la santé globale du patient. Espérons qu’avec le temps, davantage de personnes pourront bénéficier d’un traitement similaire à celui mis au point par les chercheurs de Shanghai.

Aussi impressionnante que soit la percée des cellules souches, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si ce remède contre le diabète peut être reproduit à grande échelle. En outre, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour tester une thérapie similaire à base de cellules souches pour le diabète de type 1. Encore une fois, c’est le type de diabète qui nécessite de l’insuline dès le plus jeune âge. Vous trouverez l’étude complète sur ce lien.

Comme SuivantRequin souligne que ce n’est pas le seul test impliquant une thérapie par cellules souches pour guérir le diabète. L’année dernière, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis approuvé un traitement similaire proposé par une société basée à Chicago pour le diabète de type 1.