Un traitement local antérieur n’a pas d’impact sur la survie du mCRPC avec le traitement ARPI

Omar Azem, MD Crédit : Université Rush

Les effets thérapeutiques des inhibiteurs de la voie des récepteurs aux androgènes (ARPI) de première intention ne sont pas significativement compromis en raison d’un traitement local antérieur chez les patients atteints d’un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC), selon de nouvelles données de méta-analyse.

Une analyse groupée des essais cliniques COU-AA-302 et ACIS, présentée lors d’une séance de résumés de dernière minute lors du congrès annuel 2024 de l’American Society for Radiation Oncology (ASTRO) à Washington, DC, ce week-end, a montré que les modalités thérapeutiques locales antérieures n’a pas eu d’impact significatif sur l’effet des ARPI, ni de corrélation avec un risque accru de progression radiographique ou de décès chez les patients atteints de mCRPC.

Les données, présentées par l’auteur de l’étude Omar Azem, MD, résident de quatrième année en radio-oncologie à l’Université Rush, pourraient donner aux oncologues une plus grande confiance dans la prescription de thérapies ciblées pour les patients atteints de mCRPC, quelle que soit leur exposition antérieure à un traitement local.

« Des études précliniques suggèrent qu’un traitement local antérieur pourrait laisser présager une différenciation neuroendocrinienne et pourrait entraîner une réponse compromise aux lignes ultérieures de traitement systémique, y compris le traitement par privation androgénique (ADT) ou ARPI », ont écrit Azem et ses collègues. « Au contraire, les études cliniques montrent des résultats contradictoires dans ce domaine. »

Les enquêteurs ont cherché à observer l’effet modificateur potentiel que la thérapie locale pouvait avoir sur l’effet du traitement de première intention sur la survie globale, ainsi que si la thérapie locale était associée de manière indépendante à la survie sans progression globale et radiographique (rPFS) chez les patients atteints de mCRPC. L’équipe a analysé les données des cohortes des essais COU-AA-302 et ACIS pour définir ces associations potentielles.

L’essai COU-AA-302, initialement publié en janvier 2013, a montré que l’acétate d’abiratérone (Zytiga), un inhibiteur de la biosynthèse des androgènes, associé à de la prednisone deux fois par jour, fournissait une SSPr améliorée de 47 % par rapport à la prednisone seule chez les patients naïfs de chimiothérapie atteints de mRCPC. Dans ACIS, publié en 2021, l’ajout d’ARPI apalutamide (ERLEADA) à l’association abiratérone – prednisone a entraîné une réduction de 31 % du risque de SSPr ou de décès par rapport à l’abiratérone – prednisone chez les patients atteints de mCRPC naïfs de chimiothérapie.

Azem et ses collègues ont mené une méta-analyse des données individuelles des patients de ces 2 essais pour interpréter le rôle d’un traitement local antérieur sur les résultats des ARPI et de l’ADT. La différence d’effet du traitement sur la survie globale parmi les cohortes, stratifiée en fonction d’une exposition antérieure à un traitement local, a été définie via des modèles hiérarchiques multivariables bayésiens de régression à risque proportionnel de Coz. L’association entre une exposition antérieure à un traitement local et la SSPr ainsi que la survie globale a été définie par une analyse indépendante.

L’analyse finale a inclus 2 032 patients, stratifiés par groupes de traitement d’essai comme suit :

ADT isolé (n = 527), dont 339 (64,3 %) ont déjà reçu un traitement local.

ADT plus abiratérone (n = 1 020), dont 559 (54,8 %) ont déjà reçu un traitement local.

Apalutamide plus abiratérone (n = 485), dont 234 (48,3 %) ont déjà reçu un traitement local.

Parmi les 1 132 patients ayant reçu un traitement local préalable, 534 (47,1 %) ont eu une radiothérapie (RT), 253 (22,3 %) ont eu une prostatectomie radicale (RP) et 345 (30,5 %) ont eu une RP plus RT.

Les enquêteurs n’ont observé aucune différence significative dans l’effet d’un traitement local antérieur sur la survie globale en comparant les patients ayant reçu un ADT seul (risque relatif [HR]0,90 ; IC à 95 %, 0,69 – 1,17) ou apalutamide plus abiratérone (HR, 1,29 ; IC à 95 %, 0,99 – 1,69) par rapport à l’ADT plus abiratérone.

De plus, la modalité thérapeutique locale n’était pas associée de manière significative aux résultats de la SSPr chez les patients traités par ADT ou ARPI :

PR (HR, 0,98 ; IC à 95 %, 0,81 – 1,18)

RT (HR, 0,99 ; IC à 95 %, 0,86 – 1,16)

RP plus RT (HR, 1,03 ; IC à 95 %, 1,03)

Les associations entre les modalités thérapeutiques locales et la survie globale avec l’ADT ou les ARPI étaient également insignifiantes chez les patients atteints de mCRPC.

« Dans cette méta-analyse, nous n’avons trouvé aucun effet thérapeutique significativement compromis par l’ARPI de première intention chez les patients ayant déjà reçu un traitement local », ont écrit les enquêteurs. « De plus, il n’y avait aucune association significative entre une modalité de traitement local antérieure et le risque de progression radiographique ou de décès, respectivement. »

