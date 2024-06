Un traitement israélien révolutionnaire contre le cancer obtient l’approbation de la FDA pour des essais cliniques aux États-Unis

La société israélienne New Phase a reçu l’approbation de la FDA pour commencer des essais cliniques aux États-Unis pour sa solution révolutionnaire de traitement du cancer. « Notre vision est de prolonger la vie des patients atteints d’un cancer de stade 4 et de maintenir leur qualité de vie sans les effets secondaires des traitements anticancéreux actuels. Nous voulions gérer la maladie et la transformer d’une maladie mortelle en une maladie chronique », a déclaré Co- » a déclaré le fondateur et PDG Ofer Shalev lors d’une conversation avec CTech.

Le nouveau traitement, qui a démontré son succès lors des essais cliniques de phase 1, exploite le système breveté de nanotechnologie Sarah de New Phase pour faire la distinction entre les cellules saines et cancéreuses, garantissant ainsi que seules les cellules cancéreuses sont ciblées et détruites. Cette avancée réduit considérablement les dommages collatéraux causés aux cellules saines, un problème courant avec les thérapies conventionnelles comme la chimiothérapie et la radiothérapie.

2 Voir la galerie Laboratoire de New Phase au centre médical Rabin. (Crédit : Oded Kedmi)

La technologie de New Phase traite les tumeurs solides métastatiques en fournissant de l’énergie thermique via des « nanoparticules » aux cellules malignes. Les nanoparticules sont administrées au patient par voie intraveineuse, suivie d’une exposition à un système de champ magnétique alternatif (AMF), développé par New Phase. Après accumulation des nanoparticules sur le site de la tumeur, le patient est exposé à un AMF non ionisant basse fréquence dans un appareil de type IRM construit et breveté par New Phase.

La technologie brevetée utilise la chaleur ou « hyperthermie » pour tuer les cellules cancéreuses qui sont plus sensibles aux températures extrêmes que les cellules non cancéreuses. « Nous pouvons contrôler la température des particules dans le corps tout en irradiant le torse avec un rayonnement non ionisé. Nous détruisons les cellules cancéreuses sans endommager les cellules normales », explique Shalev.

Ce traitement est unique parmi les traitements anticancéreux existants à plusieurs égards. Il existe d’autres traitements contre le cancer qui utilisent l’hyperthermie, mais Shalev affirme que New Phase est la seule option de traitement capable de contrôler la température, ce qui constitue leur technologie brevetée. De plus, contrairement aux rayonnements typiques qui sont ionisés, conduisant à la destruction des cellules non cancéreuses, les rayonnements de New Phase sont non ionisés. La plupart des effets secondaires associés aux rayonnements sont dus à l’ionisation.

Enfin, la technologie de New Phase est systémique et détruit les cellules cancéreuses dans tout le corps plutôt qu’une tumeur spécifique. Ceci est particulièrement important, dit Shalev, « car au stade 4, il existe des micrométastases ainsi que des tumeurs, qui doivent être détruites pour ralentir la maladie ». En d’autres termes, il ne suffit pas de cibler le site de la tumeur spécifique car le taux de métastases est très rapide : il faut traiter tout le corps.

Shalev reconnaît qu’il ne s’agit pas d’un remède contre le cancer, dont il ne pense pas qu’il se concrétisera dans les dix prochaines années. Au lieu de cela, il le compare au traitement du VIH, qui était autrefois une maladie mortelle mais qui est aujourd’hui traitée comme une maladie chronique. « Tout comme le traitement du VIH, nous réduisons les symptômes et stabilisons la maladie. » Ce traitement serait tout simplement révolutionnaire pour le cancer de stade 4, permettant aux patients souffrant du cancer le plus avancé de prolonger leur vie, de gérer et de réduire leurs symptômes et de ne pas souffrir des effets secondaires douloureux et débilitants associés aux autres traitements.

New Phase a reçu l’approbation du ministère israélien de la Santé pour mener un essai clinique au centre médical Rabin où elle a jusqu’à présent traité avec succès 20 patients atteints d’un cancer du poumon, du côlon, du col de l’utérus et du foie. Après avoir reçu l’approbation de la FDA, ils prévoient de commencer un essai clinique dans un hôpital américain d’ici la fin de l’été, avec pour objectif de le terminer d’ici la fin de 2026. Sur la base des résultats, le traitement pourrait être commercialisé d’ici 2027.

Shalev a cofondé New Phase en 2013 aux côtés du Dr Rafi Hof, qui a eu l’idée de développer un meilleur traitement contre le cancer après avoir perdu sa mère à cause d’un cancer. Sarah Nanotechnology de New Phases est nommée en son honneur. L’entreprise compte 25 employés et est basée à Petah Tikvah, près du centre médical Rabin.

Ils ont levé un total de 34 millions de dollars auprès de quelques investisseurs providentiels et de family offices israéliens, mais principalement américains et brésiliens. Même si les investissements étrangers dans les entreprises israéliennes suscitent des inquiétudes depuis le 7 octobre, Shalev déclare : « La situation géopolitique a un certain impact, mais une fois que vous pouvez démontrer votre résilience, vous gagnez en estime. Les investisseurs étrangers apprécient grandement la résilience israélienne ; ils sont impressionnés par notre capacité à aller de l’avant, à ne rien laisser affecter notre plan clinique.