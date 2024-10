Un traitement antiviral à long terme peut protéger la vision du zona

Prendre un médicament antiviral pendant un an peut prévenir les dommages visuels associés au zona qui affectent l’œil, selon une nouvelle recherche menée par des professeurs de la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie et de la NYU Grossman School of Medicine.

« Jusqu’à présent, il n’existe aucun traitement prouvé à long terme pour les épisodes nouveaux, aggravés ou répétés de cette maladie. Les résultats de cette étude fournissent donc des preuves convaincantes en faveur de l’utilisation d’un traitement antiviral à long terme et à faible dose », a déclaré Bennie. Jeng, MD, président d’ophtalmologie à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie et directeur du Scheie Eye Institute de Penn Medicine, qui a coprésidé l’étude.

Le zona oculaire commence dans le nerf reliant le cerveau à l’œil et est présent chez près de 100 000 des millions de personnes qui développent un zona chaque année aux États-Unis. C’est ce qu’on appelle l’herpès zoster ophtalmique (HZO) et peut entraîner une kératite (inflammation de la cornée), une iritis (inflammation de l’iris) et une inflammation d’autres parties de l’œil. Environ 30 000 cas de HZO entraînent une baisse de la vision des patients à 20/60 ou pire, ce qui signifie que si une personne ayant une vision normale pouvait voir clairement un objet à 60 pieds, ces patients devraient se déplacer jusqu’à au moins 20 pieds pour le voir. . Au-delà de cela, environ 10 000 patients qui développent une HZO souffrent de cécité légale, ce qui signifie que leur vision est réduite à 20/200 ou pire.

Pour les patients présentant des récidives ou de nouveaux résultats de HZO, il n’y a jamais eu de traitement clair permettant de prévenir de manière fiable des complications telles que la perte de vision.

Elisabeth J. Cohen, MD, professeur d’ophtalmologie à la NYU Grossman School of Medicine et à NYU Langone Health, a conçu l’étude après avoir elle-même été affectée par une perte de vision liée au zona il y a des années. L’étude a examiné l’utilisation à long terme du traitement antiviral existant, le valacyclovir, qui est déjà utilisé pour traiter initialement tout cas de zona, mais seulement pendant sept à dix jours. Les chercheurs ont montré que l’utilisation du valacyclovir pendant un an peut réduire de 26 pour cent le risque d’apparition ou d’aggravation d’une maladie oculaire 18 mois après le début du traitement. Les patients traités par valacyclovir étaient également 30 pour cent moins susceptibles que ceux ne recevant pas le traitement d’avoir plusieurs poussées de HZO un an ou un an et demi plus tard.

Nous espérons que notre travail créera une voie relativement simple pour prévenir les changements de vision qui peuvent changer la vie. Ce médicament faisant déjà partie du traitement clinique régulier du zona, nous n’envisageons pas d’obstacles importants pour en faire une norme de traitement. »

Bennie Jeng, MD, chaire d’ophtalmologie à la Perelman School of Medicine, Université de Pennsylvanie

La recherche a été présentée au Cornea and Eye Banking Forum (18 octobre) et à la réunion annuelle de l’American Academy of Ophthalmology (19 octobre). Il résulte de la Zoster Eye Disease Study (ZEDS), une étude de huit ans menée dans 95 centres médicaux aux États-Unis, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Cohen a dirigé l’étude avec Jeng en tant que coprésident.

ZEDS s’est déroulé de novembre 2017 à janvier 2023, recrutant plus de 500 participants souffrant de zona affectant les yeux. Environ la moitié a reçu des doses quotidiennes de valacyclovir pendant un an, les autres recevant un placebo. L’étude ZEDS a également révélé que ce même traitement réduisait le syndrome de douleur nerveuse chronique pouvant accompagner le zona.

« Bien que nos preuves en faveur d’un nouveau schéma thérapeutique soient vitales, la prévention est encore plus efficace que n’importe quel traitement », a déclaré Cohen. « L’incidence de ce phénomène augmente chez les personnes dans la cinquantaine, et seulement 12 pour cent de cette population a reçu le vaccin très efficace contre le zona. Il est recommandé depuis 2018 pour tous les adultes de 50 ans et plus et, depuis 2022, pour les personnes immunodéprimées. adultes âgés de 19 ans et plus.

Pour aller de l’avant, Jeng a déclaré que l’équipe ZEDS cherchait à savoir si le traitement antiviral prolongé était particulièrement efficace pour réduire le glaucome, la sclérite (inflammation affectant l’œil externe) et d’autres complications. De plus, ils espèrent voir quel impact la vaccination contre le zona a eu sur les patients de l’étude, et si le vaccin contre le zona a affecté le diagnostic et la gravité du COVID-19 parmi les participants.

Les autres chercheurs principaux de l’étude de NYU Langone étaient Andrea B. Troxel, ScD, directrice de la Division de biostatistique au sein du Département de santé de la population, et la spécialiste des essais cliniques Judith S. Hochman, MD, doyenne associée principale pour les sciences cliniques. ZEDS a été financé par la subvention NEI U10 EY026869 et rendu possible par le réseau ZEDS de chercheurs principaux et de participants à l’étude qui se sont portés volontaires.