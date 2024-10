Un traitement antiviral à faible dose à long terme profite aux patients souffrant de maladies oculaires et de douleurs causées par le zona

(Crédit image : AdobeStock/lganz)

Un traitement antiviral à long terme et à faible dose réduit le risque d’inflammations et d’infections potentiellement nocives pour la vision, ainsi que la douleur, qui surviennent lorsque le zona affecte l’œil, selon une nouvelle recherche présentée le 19 octobre à l’American Academy of Ophthalmology ( AAO) réunion annuelle à Chicago.

Le virus varicelle-zona, responsable de la varicelle chez les enfants, reste latent dans les cellules nerveuses et lorsqu’il se multiplie à nouveau pour des raisons inconnues, un zona apparaît. Cela se produit généralement chez les personnes âgées de 50 ans et plus, ainsi que chez les adultes dont le système immunitaire est affaibli en raison d’une maladie ou d’un traitement. Le virus se propage par une voie nerveuse pour provoquer une éruption cutanée douloureuse dans la zone cutanée où se trouvent les fils nerveux.

L’herpès zoster ophtalmique (HZO) survient lorsque le virus se réveille dans le nerf qui irrigue le front et les yeux. Cela se produit dans environ 8 pour cent des plus d’un million de nouveaux cas de zona aux États-Unis chaque année. Cela peut provoquer une kératite lorsqu’elle affecte la cornée et une iritis à l’intérieur de l’œil, les deux provoquant des douleurs, des rougeurs, une diminution de la vision et parfois un glaucome. Les poussées répétées sont associées à des maladies oculaires chroniques, des cicatrices et une perte de vision.

La recherche présentée lors de la journée de sous-spécialité de la cornée de l’AAO fait partie du

dans le cadre de l’étude sur le zona oculaire (ZEDS), d’une durée de 8 ans. Elle montre que les participants à l’étude traités pendant un an avec une faible dose du valacyclovir (Valtrex), un médicament antiviral peu coûteux et sûr, ont vu une réduction de 26 pour cent de leur risque d’avoir une maladie oculaire nouvelle ou aggravée (kératite ou iritis) à 18 mois. Les patients traités étaient moins susceptibles que ceux ayant reçu un placebo d’avoir plusieurs poussées de maladie, avec une réduction de 30 pour cent à 12 mois et une réduction de 28 pour cent à 18 mois.

De plus, les participants à l’étude sous valacyclovir présentaient une durée de douleur plus courte à 18 mois et avaient besoin de beaucoup moins d’analgésiques neuropathiques. Réduire l’utilisation de ces médicaments (par exemple, la prégabaline et la gabapentine) était un objectif du travail car ils ont une efficacité limitée et provoquent souvent de la somnolence et des étourdissements, ce qui ne convient pas aux patients plus âgés, qui courent le plus grand risque de douleur chronique débilitante après le zona. .

Elisabeth J. Cohen, MD, professeur d’ophtalmologie à la NYU Grossman School of Medicine et à NYU Langone Health, et vice-présidente des affaires académiques du département, a souligné dans un communiqué de presse que les résultats de l’étude soutiennent les changements dans la pratique clinique, avec le valacyclovir suppressif. recommandé pour réduire les nouveaux épisodes, l’aggravation et la répétition des maladies oculaires, ainsi que le besoin d’analgésiques neuropathiques chez les patients HZO et chez ceux souffrant de douleurs liées au zona.

Cohen a concentré ses recherches sur le HZO au cours des 16 années écoulées depuis qu’elle en a elle-même souffert en 2008, ce qui a endommagé sa vision et mis fin à sa carrière de chirurgienne de la cornée.

« Le traitement standard actuel consiste en un traitement antiviral de 7 à 10 jours, comprenant le médicament à l’étude, le valacyclovir », a ajouté Cohen. « Nous avons exploré un traitement à plus long terme car, même s’il a été démontré que l’approche standard réduit les risques de maladies oculaires chroniques, de nombreuses personnes en souffrent encore. Nous proposons d’ajouter à l’approche standard une année de traitement par valacyclovir à faible dose.

Le National Eye Institute (NEI), qui fait partie des National Institutes of Health, a accordé une subvention de 15 millions de dollars pour financer l’étude ZEDS, dirigée par NYU Langone. La présentation de l’Académie a examiné si un traitement antiviral à long terme pouvait réduire les maladies oculaires et si le même traitement réduisait la névralgie post-herpétique, ou PHN, le syndrome de douleur nerveuse chronique qui accompagne souvent le zona, en particulier chez les patients de plus de 65 ans.

Bennie Hau Jeng, MD, président du département d’ophtalmologie de l’Université de Pennsylvanie, qui a également fait une présentation au Cornea and Eye Banking Forum à Chicago, a salué les résultats de l’étude.

« Jusqu’à présent, il n’existe aucun traitement éprouvé à long terme pour les épisodes nouveaux, aggravés ou répétés de zona oculaire », a déclaré Jeng dans le communiqué de presse. « Les résultats de cette étude fournissent des preuves convaincantes en faveur de l’utilisation d’un traitement antiviral à long terme et à faible dose pour réduire les maladies oculaires dans le HZO et diminuer la douleur causée par le zona. »

ZEDS a été mené dans 95 centres médicaux aux États-Unis, au Canada et en Nouvelle-Zélande et a recruté des participants de novembre 2017 à janvier 2023. Il comprenait 527 participants, qui ont été assignés au hasard pour recevoir, en double insu, soit 1 000 mg de valacyclovir par jour, soit 1 000 mg de valacyclovir par jour. un placebo. Les patients devaient avoir un système immunitaire et des reins fonctionnels, être âgés de plus de 18 ans, avoir des antécédents d’éruption cutanée typique du HZO et une kératite ou iritis active dans l’année précédant l’inscription.

Cohen a déclaré que même si les preuves de l’étude en faveur d’un nouveau schéma thérapeutique sont vitales, la prévention est encore plus efficace que n’importe quel traitement.

« L’incidence du zona augmente chez les personnes dans la cinquantaine, et seulement 12 pour cent d’entre elles ont reçu le vaccin très efficace Shingrix », a-t-elle ajouté. « Ce vaccin est recommandé depuis 2018 pour tous les adultes de 50 ans et plus et, depuis 2022, pour les adultes immunodéprimés de 19 ans et plus. »

Les chercheurs principaux supplémentaires de l’étude de NYU Langone étaient Andrea B. Troxel, ScD, directrice de la Division de biostatistique au sein du Département de santé de la population, et la spécialiste des essais cliniques Judith S. Hochman, MD, doyenne associée principale pour les sciences cliniques. ZEDS a été financé par la subvention NEI U10 EY026869 et rendu possible par le réseau de chercheurs principaux de ZEDS ainsi que par les participants qui se sont portés volontaires pour l’étude.

La recherche a reçu un financement supplémentaire grâce à des subventions de la National Shingles Foundation et une subvention au département d’ophtalmologie de NYU Langone de la part de Research to Prevent Blindness.