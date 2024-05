Un traité mondial pour lutter contre les pandémies comme le COVID devra attendre

GENÈVE (AP) — Une initiative mondiale traité Pour lutter contre des pandémies comme la COVID, il faudra attendre : après plus de deux ans de négociations, les pays riches et pauvres n’ont pas réussi – pour l’instant – à élaborer un plan sur la manière dont le monde pourrait réagir à la prochaine pandémie.

Après que la COVID-19 ait déclenché des confinements autrefois impensables, bouleversé les économies et tué des millionsdirigeants du Organisation Mondiale de la Santé et dans le monde entier se sont engagés à faire mieux à l’avenir. En 2021, les pays membres ont demandé à l’agence de santé des Nations Unies de superviser les négociations pour déterminer comment le monde pourrait mieux partager les ressources rares et empêcher les futurs virus de se propager à l’échelle mondiale.

Vendredi, Roland Driece, coprésident du conseil de négociation de l’accord de l’OMS, a reconnu que les pays étaient incapables de proposer un projet. L’OMS espérait qu’un projet final de traité pourrait être adopté lors de sa réunion annuelle des ministres de la Santé qui débute lundi à Genève.

« Nous n’en sommes pas là où nous espérions être lorsque nous avons lancé ce processus », a-t-il déclaré, ajoutant que la finalisation d’un accord international sur la manière de répondre à une pandémie était essentielle « pour le bien de l’humanité ».

Driece a déclaré que la semaine prochaine, l’Assemblée mondiale de la santé tirerait les leçons de son travail et tracerait la voie à suivre, exhortant les participants à prendre « les bonnes décisions pour faire avancer ce processus » afin de parvenir un jour à un accord sur la pandémie « parce que nous en avons besoin ».

Le projet de traité avait tenté de combler l’écart qui s’est produit entre les vaccins contre le COVID-19 dans les pays riches et les pays plus pauvres, ce qui, selon le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, équivalait à « un échec moral catastrophique ».

S’adressant à une dernière journée maussade de négociations, le chef de l’OMS a insisté : « Ce n’est pas un échec ».

« Nous allons tout essayer – croyant que tout est possible – et y parvenir parce que le monde a encore besoin d’un traité sur la pandémie », a-t-il déclaré. « Parce que bon nombre des défis qui ont eu de graves conséquences pendant la crise du COVID-19 existent toujours. »

L’objectif de l’accord était d’établir des lignes directrices sur la manière dont les 194 pays membres de l’OMS pourraient stopper de futures pandémies et mieux partager les ressources. Mais les experts ont prévenu qu’il n’y aurait pratiquement aucune conséquence pour les pays qui ne s’y conformeraient pas.

Les coprésidents du processus de rédaction du traité n’ont pas précisé la cause de ce blocage, mais les diplomates ont déclaré que de vastes divergences subsistaient sur le partage d’informations sur les agents pathogènes qui émergent et le partage des technologies pour les combattre.

Le dernier projet proposait que l’OMS obtienne 20 % de la production de produits liés à la pandémie, comme les tests, les traitements et les vaccins, et exhorte les pays à divulguer leurs accords avec des entreprises privées.

Plus tôt ce mois-ci, des sénateurs républicains américains ont écrit à l’administration Biden, affirmant que le projet de traité se concentrait sur des questions telles que « la destruction des droits de propriété intellectuelle » et la « suralimentation de l’OMS ». Ils ont exhorté Biden à ne pas signer.

Le ministère britannique de la Santé a déclaré qu’il n’accepterait un accord que s’il respectait l’intérêt national et la souveraineté britanniques.

Dans le même temps, de nombreux pays en développement ont déclaré qu’il était injuste qu’on puisse attendre d’eux qu’ils fournissent des échantillons de virus pour aider à développer des vaccins et des traitements, mais qu’ils ne soient ensuite pas en mesure de les payer.

Precious Matsoso, l’autre coprésident du conseil de négociation de l’OMS pour le traité sur la pandémie, a déclaré qu’il était encore possible de parvenir à un accord et que les efforts ne s’arrêteraient pas – malgré l’incapacité de parvenir à un accord vendredi.

« Nous veillerons à ce que cela se produise, car lorsque la prochaine pandémie frappera, elle ne nous épargnera pas », a-t-elle déclaré.

Tedros, le chef de l’OMS, a déclaré qu’il ne devrait y avoir aucun regret.

« Ce qui compte maintenant, c’est quand allons-nous en tirer des leçons et comment pouvons-nous réinitialiser les choses, les recalibrer, identifier les principaux défis, puis passer à autre chose », a-t-il déclaré.

___

Cheng a rapporté de Londres.