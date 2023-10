Un train transportant des législateurs européens a fait un détour surprise et s’est retrouvé dans une gare desservant un parc à thème à Paris

Un train français affrété par le Parlement européen pour transporter des députés européens et d’autres fonctionnaires lundi s’est brièvement arrêté à l’arrêt Disneyland Paris. Des trains réservés exclusivement aux députés européens sont régulièrement engagés par le Parlement européen pour transporter les législateurs entre son siège partagé à Bruxelles, en Belgique, et Strasbourg, dans l’est de la France.

Le train, exploité par la compagnie ferroviaire française SNCF, a pris un virage imprévu, se dirigeant vers la capitale française et atterrissant à la gare de Marne-la-Vallée, qui dessert le parc à thème européen Disneyland. Le détour, apparemment causé par une erreur de changement de voie, a entraîné un retard de 45 minutes.

L’accident a été largement reconnu par les législateurs et les responsables du Parlement sur les réseaux sociaux, certains d’entre eux appréciant apparemment le retard. Certains ont regretté de ne pas avoir été autorisés à descendre du train pour parcourir le parc à thème, tandis que d’autres ont fait des commentaires ironiques sur cette erreur.

« Nous ne sommes PAS un Parlement de Mickey Mouse » Le député allemand Daniel Freund a écrit sur la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter).

La débâcle de Disneyland n’a pas non plus échappé aux critiques du Parlement européen, qui n’a pas manqué l’occasion de se moquer du corps, suggérant que toute cette affaire était une belle métaphore reflétant parfaitement l’état actuel du législateur européen.

« L’image du Parlement européen comme un cirque itinérant devient de plus en plus réelle d’heure en heure. » dit Alberto Alemanno, avocat d’intérêt public et militant derrière l’ONG The Good Lobby, qui prône une meilleure responsabilisation de l’organisme.