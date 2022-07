Un train met en danger certains des plus anciens sites préhistoriques du Mexique

Commentez cette histoire Commentaire

MEXICO CITY – Le gouvernement mexicain a invoqué les pouvoirs de sécurité nationale pour aller de l’avant avec un train touristique le long de la côte des Caraïbes qui menace de vastes grottes où certains des plus anciens restes humains d’Amérique du Nord ont été découverts. Le président Andrés Manuel López Obrador se précipite pour terminer son projet de train Maya au cours des deux dernières années de son mandat malgré les objections des écologistes, des plongeurs spéléo et des archéologues.

Le gouvernement avait suspendu le projet plus tôt cette année après que des militants aient obtenu une injonction du tribunal contre le tracé, car il coupait une bande à travers la jungle pour des pistes sans avoir préalablement déposé de déclaration d’impact environnemental.

Mais le gouvernement a invoqué lundi les pouvoirs de sécurité nationale pour reprendre la pose des voies. López Obrador a déclaré mardi que le retard avait été très coûteux et que le décret empêcherait que les intérêts de quelques-uns ne soient mis au-dessus du bien général. En novembre, son gouvernement avait publié un vaste décret obligeant toutes les agences fédérales à approuver automatiquement tout projet de travaux publics que le gouvernement juge être « dans l’intérêt national » ou « impliquer la sécurité nationale ».

“Je ne savais pas que nous vivions dans un pays où le président pouvait faire ce qu’il voulait”, a déclaré Jose Urbina Bravo, un plongeur qui a déposé l’une des contestations judiciaires.

Les militants disent que le projet de train à grande vitesse lourd fragmentera la jungle côtière et passera souvent au-dessus des toits de grottes calcaires fragiles appelées cenotes, qui – parce qu’elles sont inondées, sinueuses et souvent incroyablement étroites – peuvent prendre des décennies à explorer.

À l’intérieur de ces grottes remplies d’eau se trouvent des sites archéologiques qui sont restés intacts pendant des millénaires.

Les systèmes de grottes ont principalement été réalisés grâce aux efforts de plongeurs spéléologues volontaires travaillant sur des centaines de mètres (mètres) à l’intérieur des cavernes inondées. Les grottes le long de la côte caraïbe ont livré des trésors comme Naia, le squelette presque complet d’une jeune femme décédée il y a environ 13 000 ans.

Elle a été découverte en 2007 par des plongeurs et des passionnés de grottes qui cartographiaient des cavernes remplies d’eau au nord de la ville de Tulum, où se dirige la ligne de train.

“Juste dans ce seul tronçon de 60 kilomètres (36 miles de voies ferrées prévues), il y a 1 650 kilomètres de grottes inondées pleines d’eau pure et cristalline”, a déclaré Octavio del Rio, un plongeur et archéologue qui explore la région depuis trois ans. décennies. En 2004, Del Rio lui-même a participé à la découverte et au catalogage de La Femme de Naharon, décédée à peu près au même moment, ou peut-être plus tôt, que Naia.

“Je ne sais pas ce qui pourrait être plus important que ça, n’est-ce pas ?” dit Del Rio. “Nous parlons des vestiges les plus anciens du continent.”

La ligne Maya Train de 950 milles (1 500 kilomètres) effectuera une boucle approximative autour de la péninsule du Yucatan, reliant les stations balnéaires et les sites archéologiques.

L’Institut national d’anthropologie et d’histoire du gouvernement est chargé de protéger les reliques le long de la route, mais ses experts ne sont en grande partie pas en mesure de faire les plongées profondes, longues et prolongées nécessaires pour atteindre les grottes inondées. Même près de la surface, où la plupart des travaux archéologiques du gouvernement ont été effectués, il y a eu des découvertes étonnantes le long du tracé proposé du train.

L’archéologue du gouvernement Manuel Perez a reconnu qu’un petit temple maya presque entièrement préservé – avec une toiture en bois – a été situé dans une grotte près de la voie du train. Il a suggéré que l’itinéraire soit modifié.

Mais son patron, Diego Prieto, le directeur de l’institut, a semblé exclure de modifier le trajet du train, pour lequel les ouvriers ont déjà coupé une bande de jungle de 50 mètres de large sur des dizaines de kilomètres de long. Il a suggéré que la plupart des reliques, dans les quelques mois qui restent avant la construction du train, peuvent simplement être ramassées et déplacées.

“Le problème n’est pas l’itinéraire… même si l’itinéraire est modifié, il y aura quand même beaucoup de découvertes”, a déclaré Prieto. “Le problème est le travail archéologique pour rassembler le matériel trouvé et conserver les structures qui devraient rester sur place.”

Les grottes le long de la côte étaient probablement sèches il y a 13 000 ans, pendant la dernière période glaciaire, et donc une fois que le niveau de la mer a augmenté à la fin de la période glaciaire et qu’elles ont été inondées, elles ont agi comme des capsules temporelles – très fragiles. Le plan du gouvernement est d’enfoncer des poutres et des colonnes de ciment à travers les toits des grottes, les effondrant probablement – et les reliques inestimables qu’elles contiennent – pour soutenir le chemin de fer.

Sans parler de la bande de jungle de 42 milles (68 kilomètres) qui est abattue pour faire place à ce segment de la ligne de train, en plus des tonnes de pierres concassées qui devront être empilées sur le sol pour créer un lit pour le train de 100 mph (160 kilomètres par heure).

Urbina Bravo, une plongeuse et écologiste qui travaille sur la côte caraïbe depuis des décennies, a déclaré que “prendre des décisions sans le soutien de la science, sans le soutien de spécialistes nous a coûté très cher” dans des projets à travers le monde. “Nous continuons et continuerons à payer le prix de ces erreurs.”

Mais López Obrador rejette des critiques comme Del Rio et Urbina comme des “pseudo-écologistes” agissant au nom d’intérêts commerciaux ou d’opposants politiques. Le président attaque les experts, les militants et tous ceux qui remettent en question sa décision soudaine et imprévue de faire passer la ligne de chemin de fer à travers la jungle, qu’il appelle dédaigneusement « acahual » (en gros, « forêt de seconde venue »).

Fernando Vázquez, le porte-parole de l’agence gouvernementale de tourisme qui construit la ligne de train, a déclaré “qu’il y a des gens qui, par essence, ne travaillent pas nécessairement en faveur de l’environnement, mais sont plutôt des militants spécifiquement contre le train Maya”.

Les militants disent que leur travail est un travail d’amour.

Pour trouver les restes de la femme de Naharon, les plongeurs ont dû parcourir près d’un demi-kilomètre de cavernes sinueuses et complètement sombres ; le processus a pris des mois.

Mais l’archéologue du gouvernement chargée de s’assurer que le train n’endommagera pas ces artefacts, Helena Barba, a déclaré aux médias locaux que son équipe cataloguerait les dizaines de sites dans les quelques semaines ou mois précédant l’arrivée de la machinerie lourde.

Cela semble absurde aux plongeurs et aux spéléologues.

“Très probablement aucun d’entre eux n’a l’expérience ou les préparations techniques pour faire ce genre de plongée dans les grottes inondées les plus vastes du monde”, a déclaré Del Rio.

López Obrador est tellement obsédé par ses projets favoris – une immense raffinerie de pétrole sur la côte du Golfe, une liaison ferroviaire entre le Golfe et un port maritime sur le Pacifique, et le train Maya – qu’il a publié un décret déclarant que les projets gouvernementaux prioritaires n’étaient plus nécessaires. déclarations d’impact environnemental, ou EIE, pour commencer les travaux ; ils pourraient commencer la construction, abattre des arbres et creuser, et soumettre une EIE plus tard pour justifier les dommages déjà causés.

Urbina, des écologistes et des plongeurs ont contesté cela devant les tribunaux, remportant une injonction qui a arrêté la ligne ferroviaire dans la jungle entre les stations balnéaires de Cancun et Tulum à la mi-mai.

Les autorités ont tenté de surmonter ce problème en soumettant une EIE rédigée à la hâte le 19 mai. Le ministère mexicain de l’Environnement a approuvé la déclaration d’impact un mois plus tard.

L’EIS traite les systèmes de grottes en grande partie comme un problème de construction, dans les quelques paragraphes où il en parle même. Si les équipes de construction rencontrent des grottes et des lacs gouffres connus sous le nom de cénotes sur le chemin du train, elles seront “en mesure d’atténuer” les dommages, selon l’étude d’impact.

Ce que cela signifie en langage clair est déjà visible le long de l’autoroute entre Cancun et Tulum, où la ligne ferroviaire devait à l’origine fonctionner comme une ligne ferroviaire surélevée.

López Obrador a changé le plan après avoir arraché les arbres et posé les fondations de la ligne surélevée, prétendument lorsque les propriétaires d’hôtels et les résidents le long de la côte se sont plaints que les travaux de construction affecteraient le tourisme et leurs propriétés. (En fait, le gouvernement n’a jamais expliqué pourquoi l’itinéraire a été soudainement modifié ni combien le changement a coûté.)

Pour réparer le toit de la grotte effondrée sur l’autoroute, Vázquez, le porte-parole de l’agence de tourisme, a déclaré que le gouvernement avait utilisé une solution rapide et intrusive.

“Il s’agit d’une solution d’ingénierie basée sur le coulage d’un pilote (colonnes) et le coulage d’un revêtement en béton”, a déclaré Vázquez.