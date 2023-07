Un train Hazmat déraille à l’extérieur de Philadelphie — RT World News

Les maisons et les entreprises du canton de Whitemarsh ont été évacuées après que le cargo Norfolk Southern a quitté les voies

Un train de marchandises CSX chargé de matières dangereuses a déraillé lundi matin dans le canton de Whitemarsh en Pennsylvanie, ont confirmé des responsables locaux dans un communiqué.

Environ 16 wagons du train de 40 wagons ont déraillé près de la ville de 7 500 habitants de Plymouth Meeting, provoquant une réponse de niveau deux aux matières dangereuses, selon les médias locaux. Des granulés de silicone auraient fui d’au moins un wagon de train, bien que la police locale ait nié qu’il y ait eu un risque pour le public. Aucune des autres voitures – dont 15 transportant des matières dangereuses – n’aurait dégorgé sa cargaison.

Le train a déraillé sur un tronçon de voies appartenant à Norfolk Southern, la société au centre de la catastrophe environnementale de l’Est de la Palestine dans l’Ohio voisin plus tôt cette année.

Whitemarsh Township, Montgomery County PA – Déraillement du train CSX vers 5 heures du matin ce matin. 40 voitures de long. Près de Joshua Rd. et Stenton. 5h ce matin. pic.twitter.com/ApH0qnqZRA – Chris Stigall (@ChrisStigall) 17 juillet 2023

Alors que des habitations et commerces proches des lieux ont été évacués »comme précaution« , les responsables ont dit que c’était »ne pense pas que d’autres évacuations seront nécessaires.” Aucun blessé n’a été signalé et l’ordre d’évacuation a depuis été levé.

Alors que les images du déraillement semblaient montrer une section de rail tordue et tordue, CSX a déclaré aux médias locaux que l’accident était « liées à la météo.” Le département américain des Transports a envoyé des fonctionnaires de la Federal Railroad Administration pour recueillir des informations sur le déraillement.

EN SAVOIR PLUS:

Un train avec des produits chimiques glisse dans la rivière Montana

Plusieurs déraillements de train très médiatisés impliquant des marchandises dangereuses cette année ont incité des États – dont la Pennsylvanie, l’Ohio, le Minnesota et le Kansas – à adopter ou du moins à envisager une législation sur la sécurité ferroviaire attendue depuis longtemps.

Le déraillement d’un train Norfolk Southern dans l’est de la Palestine, dans l’Ohio, a attiré l’attention internationale après que les dommages initiaux ont été aggravés par la décision de brûler le chlorure de vinyle dans certains des wagons déraillés. On pense que l’incendie qui en a résulté, qui a pu être vu de l’espace, a contaminé la zone avec des dioxines – certains des produits chimiques les plus toxiques connus de l’homme – et les habitants lui reprochent les effets persistants sur leur propre santé et celle de la faune locale.