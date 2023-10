Un train du Colorado déraille, déversant des wagons mutilés et du charbon sur une autoroute

PUEBLO, Colorado (AP) – Un déraillement de train dimanche a craché du charbon et mutilé des wagons sur une autoroute près de Pueblo, selon la patrouille de l’État du Colorado.

Les photos et vidéos publiées de l’épave par la patrouille d’État et le bureau du shérif du comté de Pueblo semblent montrer un pont partiellement effondré qui traverse l’autoroute et un semi-remorque coincé en dessous. Le site se trouve à environ 183 km au sud de Denver.

Un porte-parole de la Colorado State Patrol a déclaré Le poste de Denver que les premiers intervenants tentaient de sauver le conducteur du semi-remorque de la cabine. Les forces de l’ordre n’ont pas fourni plus de détails quant à savoir si quelqu’un avait été blessé.

Les autorités demandent aux conducteurs d’éviter la zone.

Presse associée, La Presse associée