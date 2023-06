Un train de munitions à destination de l’Ukraine volé en Pologne — RT World News

Les autorités affirment que les quatre caisses et leur contenu ont été récupérés et comptabilisés, selon les médias locaux

Dimanche, des munitions fournies par l’Occident et destinées à l’Ukraine ont été la proie de voleurs en Pologne. Les médias locaux ont rapporté que les criminels désormais détenus n’avaient pas ciblé intentionnellement la cargaison militaire, mais avaient plutôt choisi les caisses par hasard.

Le porte-parole de la police, Mariusz Ciarka, a déclaré aux journalistes que le train exploité par les troupes américaines venait d’Allemagne. Selon les autorités, les voleurs ont fait irruption dans la voiture sous le couvert de la nuit dans la ville de Wegliniec. Le représentant de la police de Basse-Silésie, Przemyslaw Ratajczyk, a expliqué que «lorsqu’ils ont réalisé ce qu’ils avaient volé, ils ont eu peur et, craignant de graves conséquences, ont décidé d’abandonner le butin.”

La police a commencé à rechercher les caisses manquantes et les a trouvées toutes les quatre dans un étang à quatre kilomètres de la scène du crime d’origine. Dans un message publié sur Twitter mercredi, des responsables ont révélé que les scellés sur trois caisses semblaient intacts, tandis que l’autre avait été ouvert, mais qu’aucune munition n’avait été prise.















La police a indiqué avoir arrêté trois habitants soupçonnés de vol, connus des autorités pour leur «délits antérieurs contre les biens.« Cependant, les responsables pourraient être à la recherche d’un quatrième suspect, selon certains rapports.

Les nouvelles locales ont souligné que le vol de train dans la région est «rien de nouveau.”

La radio polonaise RMF FM a affirmé que les voleurs avaient mis la main sur quelque 120 cartouches d’obus de calibre 25 mm. D’autres médias ont affirmé que les caisses contenaient des grenades et des munitions non spécifiées, ou des lance-grenades et des obus.

Depuis que la Russie a lancé sa campagne militaire en Ukraine en février dernier, la Pologne soutient activement son voisin avec des armes. De plus, le pays est devenu une plaque tournante logistique pour les livraisons d’armes en provenance d’autres pays occidentaux.