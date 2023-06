Un train de marchandises transportant de l’asphalte chaud et du soufre fondu plonge dans la rivière Yellowstone alors que le pont tombe en panne

COLOMB, Mont. (AP) – Un pont qui traverse la rivière Yellowstone dans le Montana s’est effondré tôt samedi, plongeant des portions d’un train de marchandises transportant des matières dangereuses dans les eaux tumultueuses en contrebas.

Les wagons transportaient de l’asphalte chaud et du soufre fondu, ont déclaré les services de catastrophe et d’urgence du comté de Stillwater. Les autorités ont fermé les prises d’eau potable en aval pendant qu’elles évaluaient le danger après l’accident de 6 heures du matin. Un journaliste de l’Associated Press a vu une substance jaune sortir de certains des wagons-citernes.

David Stamey, chef des services d’urgence du comté, a déclaré qu’il n’y avait pas de danger immédiat pour les équipes travaillant sur le site et que les matières dangereuses étaient diluées par la rivière en crue. Il y avait trois wagons d’asphalte et quatre wagons de soufre dans la rivière.

L’équipe du train était en sécurité et aucun blessé n’a été signalé, a déclaré le porte-parole de Montana Rail Link, Andy Garland, dans un communiqué. L’asphalte et le soufre se solidifient rapidement lorsqu’ils sont exposés à des températures plus fraîches, a-t-il déclaré.

Des équipes de chemin de fer étaient sur les lieux dans le comté de Stillwater, près de la ville de Columbus, à environ 40 milles (environ 64 kilomètres) à l’ouest de Billings. La région se trouve dans une section peu peuplée de la vallée de la rivière Yellowstone, entourée de ranchs et de terres agricoles. La rivière s’y écoule du parc national de Yellowstone, qui se trouve à environ 177 kilomètres au sud-ouest.

« Nous nous engageons à traiter tout impact potentiel sur la région à la suite de cet incident et à travailler pour comprendre les raisons de l’accident », a déclaré Garland.

L’effondrement du pont a également emporté un câble à fibre optique fournissant un service Internet à de nombreux clients dans l’État, a déclaré le fournisseur de haut débit Global Net.

« C’est la principale route de fibre … à travers le Montana », a déclaré samedi un enregistrement sur la ligne téléphonique de l’entreprise. « Cela affecte tous les clients de Global Net. La connectivité sera soit en panne, soit extrêmement lente.

Dans le comté voisin de Yellowstone, les responsables ont déclaré avoir mis en place des mesures d’urgence dans les usines de traitement de l’eau en raison du « déversement potentiel de matières dangereuses » et ont demandé aux habitants de conserver l’eau.

La cause de l’effondrement fait l’objet d’une enquête. La rivière a été gonflée par les fortes pluies récentes, mais on ne sait pas si cela a été un facteur.

Le Yellowstone a connu des inondations record en 2022 qui ont causé d’importants dégâts au parc national de Yellowstone et aux villes adjacentes du Montana. Robert Bea, professeur d’ingénierie à la retraite à l’Université de Californie à Berkeley, qui a analysé les causes de centaines de catastrophes majeures, a déclaré que des années répétées de forts débits fluviaux ont fourni un indice sur la cause possible.

« Le débit d’eau élevé se traduit par des forces élevées agissant directement sur la jetée et, surtout, sur le fond de la rivière », a déclaré Bea. « Vous pouvez avoir une érosion ou un affouillement qui enlève le support de la fondation. Des forces élevées se traduisent par une forte probabilité de défaillance structurelle ou de fondation qui pourrait servir de déclencheur pour déclencher l’accident.

Un ancien pont routier parallèle au pont ferroviaire – ensemble, ils s’appelaient les ponts jumeaux – a été supprimé en 2021 après que le ministère des Transports du Montana a déterminé qu’il risquait de tomber de manière imminente. Il n’était pas immédiatement clair quand le pont ferroviaire a été construit ou quand il a été inspecté pour la dernière fois.

Bea a déclaré que les enquêteurs voudraient également vérifier s’il y avait de l’usure ou de la rouille dans les composants du pont ainsi qu’un dossier d’entretien, de réparation et d’inspections.

Des responsables de la Federal Railroad Administration étaient sur les lieux en collaboration avec les autorités locales.

« Dans le cadre de notre enquête, nous avons demandé et examinerons en profondeur une copie des récents rapports d’inspection du pont du propriétaire pour la conformité aux normes fédérales de sécurité des ponts », a déclaré l’agence dans un communiqué samedi, notant que la responsabilité des inspections incombe aux propriétaires de pont. .

Kelly Hitchcock des Columbus Water Users a coupé l’écoulement de l’eau de la rivière dans un fossé d’irrigation en aval du pont effondré pour empêcher le contenu des wagons-citernes d’atteindre les terres agricoles voisines. Le bureau du shérif du comté de Stillwater a appelé le groupe samedi matin pour l’avertir de l’effondrement, a déclaré Hitchcock.

L’Environmental Protection Agency des États-Unis note que le soufre est un élément couramment utilisé comme engrais ainsi que comme insecticide, fongicide et rodenticide.

___

Johnson a rapporté de Seattle.

Matthew Brown et Gene Johnson, l’Associated Press