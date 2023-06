Un train de marchandises déraille sur une ligne privée à Odisha, 3 jours après la tragédie

Trois jours après l’accident ferroviaire le plus meurtrier de l’Inde depuis plus de deux décennies, qui a tué 275 personnes à Balasore, dans l’Odisha, un autre train, un train de marchandises transportant du calcaire, a déraillé dans la région de Bargarh, dans l’ouest de l’Odisha, à environ 500 km du récent site de l’accident. Le chemin de fer de la côte est a déclaré que certains wagons d’un train de marchandises exploité par une cimenterie privée ont déraillé à l’intérieur des locaux de l’usine près de Mendhapali du district de Bargarh, et « il n’y a aucun rôle des chemins de fer dans cette affaire ».

Il existe une ligne ferroviaire privée à voie étroite entre les mines de Dungri Limestone et la cimenterie de l’ACC à Bargarh. La ligne, les wagons et la locomotive sont tous privés et ne sont en aucun cas liés au système ferroviaire indien, ont indiqué des sources.

Aucune victime n’a été signalée jusqu’à présent et seuls quelques autocars auraient déraillé.