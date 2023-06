Un train de banlieue entre en collision avec un camion dans le Connecticut, le conducteur d’une camionnette hospitalisé dans un état grave

NORWALK, Conn. (AP) – Un train de banlieue est entré en collision avec une camionnette dans le Connecticut mercredi, blessant le conducteur et endommageant gravement le véhicule, ont annoncé les autorités.

L’accident s’est produit juste avant 11 h 30 à un passage à niveau de la rue Metro-North Railroad à Norwalk qui a des feux d’avertissement et des barrières, selon la Metropolitan Transportation Authority. Aucun des 24 passagers du train n’a été blessé, a indiqué le MTA.

Le conducteur, un homme âgé dont le nom n’a pas été immédiatement dévoilé, était inconscient et piégé dans la cabine mutilée du camion, a déclaré Ed McCabe, chef adjoint des pompiers de Norwalk pour les opérations. Il a été transporté dans un état grave à l’hôpital de Norwalk, a-t-il déclaré.

« La camionnette a été gravement endommagée. Il nous a fallu environ 10 minutes pour le dégager en coupant des parties du véhicule », a déclaré McCabe.

Le train a poussé le pick-up sur au moins 30 mètres (100 pieds) sur la voie, a-t-il déclaré.

Les feux d’avertissement du passage à niveau étaient allumés et les barrières étaient baissées lorsque les pompiers sont arrivés, et on ne savait pas immédiatement comment l’accident s’était produit, a déclaré McCabe. Les trains ne circulent pas très vite dans cette section à cause des croisements de rues et d’un tunnel à venir, a-t-il déclaré.

Le MTA enquête sur la cause.

L’accident s’est produit sur la ligne Danbury de Metro-North, un embranchement de la ligne New Haven qui relie Norwalk à Danbury. Le service ferroviaire a été suspendu et remplacé par des bus sur une section de la ligne entre Norwalk et Wilton jusqu’à environ 16h15, lorsque les trains ont repris leur circulation, a indiqué le MTA.

La police de Norwalk a déclaré que Commerce Street, où le train est entré en collision avec le camion, a rouvert vers 15 heures. La police locale a renvoyé les questions au MTA.

The Associated Press