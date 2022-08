Un train à vapeur passe devant ce stade de football en Europe

Ces dernières années, le monde du sport a été témoin d’un large éventail de sites bizarres, notamment des stands en carton, des célébrations socialement éloignées, etc. Et maintenant, un train à vapeur est le sujet de conversation. L’un des scénarios les plus rares que vous verrez à travers le monde est une ligne de chemin de fer positionnée entre les tribunes des spectateurs et le terrain d’un stade de football. La vidéo du même fait maintenant des tours sur Internet et les internautes sont consternés.

La ligne de chemin de fer Cierny Hron divise le terrain et la tribune principale des vairons slovaques Tatran Cierny Balog. Parfois, une locomotive à vapeur d’époque passe et obstrue temporairement la vue des supporters sur l’événement. Cela semble-t-il trop bizarre pour être vrai ? Eh bien, vous pouvez voir par vous-même. Le compte Twitter Creature of God, connu pour mettre en lumière des merveilles bizarres du monde entier, a partagé la vidéo du train à vapeur.

Bien que ce soit un spectacle courant pour les téléspectateurs, les utilisateurs des médias sociaux ont été choqués. L’un des internautes a écrit: «Ces fans paient beaucoup d’argent pour regarder un match assez moyen si le football, puis le Brighton Belle obstrue la vue du seul but du match… Un hurleur de 40 mètres»

Un autre a partagé son enthousiasme et a écrit : “Ce serait la seule fois que j’irais à un match de football.”

Exprimant à quel point cela pourrait être dangereux, un utilisateur a écrit: “‘On dirait que ce train traversant le stade pendant que les enfants jouent serait dangereux.”

La voie ferrée a été construite pendant la Première Guerre mondiale pour transporter du bois. Selon un rapport du Daily Mail, en 1982, le chemin de fer a cessé de fonctionner et les spectateurs ont apprécié le stade sans aucune interférence. Cependant, le train a été réaménagé en tant qu’attraction touristique.

Il existe également un marché similaire de parapluies pliants en Thaïlande où un train passe au milieu du marché. Dès l’arrivée du train, les commerçants replient leurs boutiques portatives et les retirent de la voie.

